Ein Routinecheck in Oberösterreich, ein Laster aus Spanien, und plötzlich rollt eine Lawine an. Der Zoll kommt kaum noch hinterher.

Über mehrere Wochen hinweg hat der österreichische Zoll in einem Paketlogistikzentrum in Oberösterreich beträchtliche Mengen an Suchtmitteln aus dem Verkehr gezogen. Bei den Kontrollen kamen rund 900 Kilogramm Marihuana, 62,35 Kilogramm Cannabisharz und 26,55 Kilogramm Kokain zum Vorschein. Auf der Straße wären die Drogen nach Schätzungen einen Betrag im zweistelligen Millionenbereich wert.

Erster Fund

Den Anfang machte am 15. Juli 2026 eine Routinekontrolle. Dabei stießen die Zollbediensteten auf mehr als 120 Kilogramm Hanfblüten und etwa 1,2 Kilogramm Kokain. Das Suchtgift steckte in 27 Sendungen, die sich auf einem spanischen Lastwagen befanden. Um eine Entdeckung zu erschweren, war die Ware vakuumiert und mit geruchsneutralisierenden Materialien versehen worden. Die meisten Sendungen waren an Adressen in Griechenland gerichtet, weitere Empfängeradressen lagen in Ungarn, Rumänien und Österreich.

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In den Wochen danach setzte der Zoll auf Schwerpunktkontrollen. Schon zwei Tage nach dem ersten Fund stießen die Bediensteten an derselben Stelle auf 62 verdächtige Pakete mit Cannabis. Am 20. Juli 2026 folgten auf einem weiteren spanischen Lastwagen 42 Kartons mit Suchtmitteln. Auch sie waren nach ähnlichem Muster verpackt und an dieselben Zielländer adressiert.

Laufende Ermittlungen

In den darauffolgenden Tagen wurden fast täglich neue Drogen entdeckt. Die Zollbediensteten hielten die sichergestellten Suchtmittel dokumentarisch fest. Die Ermittlungen, mit denen die Verantwortlichen ausgeforscht werden sollen, dauern an. Finanzminister Markus Marterbauer äußerte sich dazu wie folgt: „Die Funde sind einerseits ein Schlag gegen die Drogenkriminalität in Europa, aber auch ein präventiv wichtiger Schritt“