Zagreb knüpft Bedingungen, Podgorica kündigt einen eigenen Plan an. Eine Halbinsel an der Adria bremst Montenegros EU-Kurs.

Im Streit um die Halbinsel Prevlaka koppelt Kroatiens Regierungschef Andrej Plenkovic den Abschluss von Montenegros EU-Verhandlungskapitel 31 an eine Einigung über die Landgrenze. Ein Schiedsverfahren schließt er aus. Montenegros Präsident Jakov Milatovic kündigt hingegen einen umfassenden Lösungsvorschlag an. Sollte Kroatien diesen ablehnen, sieht er in der internationalen Streitbeilegung einen möglichen Weg.

Bei seiner Ankunft zum außerordentlichen EU-Gipfel in Brüssel sagte Plenkovic, Zagreb werde jede Infragestellung der Landgrenze auf der Halbinsel Prevlaka als territorialen Anspruch Montenegros gegenüber Kroatien werten. Kapitel 31 deckt die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ab.

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Vorwurf der Erpressung

Milatovic kritisierte, dass Kroatien schon während der Beitrittsverhandlungen auf einer Lösung beharre. Das wirke wie Erpressung, sagte er. Er erinnerte daran, dass auch Kroatien beim EU-Beitritt die Grenzfrage mit Slowenien nicht geklärt gehabt habe. Podgorica werde Zagreb in Kürze einen Vorschlag für die Grenze an Land und auf See übermitteln. Falls Kroatien diesen nicht annehme, blieben ein internationales Gericht oder ein Schiedsverfahren.

Plenkovic begründete seine Haltung mit dem früheren Verfahren gegen Slowenien, das er als kompromittiert bezeichnete. Kroatien vertraue solchen Verfahren seither nicht mehr im gleichen Maß. Auch die historischen Beziehungen seien nicht vergleichbar.

Er erinnerte daran, dass Montenegro damals zu Jugoslawien gehörte, das kroatisches Territorium bewaffnet angegriffen habe. Als Beispiele nannte er die Zerstörung Dubrovniks und die Besetzung bis nahe Slano. Sein Vorschlag lautet, zunächst die Landgrenze festzulegen und die Abgrenzung auf See auf später zu verschieben.

Zagreb stützt sich auf die Grundsätze der Badinter-Kommission (Schiedskommission), nach denen die früheren jugoslawischen Republikgrenzen zu Staatsgrenzen wurden. Laut Plenkovic erreicht die Landgrenze bei Konfin das Meer. Entscheidend solle sein, was die kroatischen und montenegrinischen Experten bei der Erarbeitung des Provisoriums als unstrittig angesehen hätten.

Provisorium von Konfin

Das 2002 in Konfin unterzeichnete Abkommen zwischen Kroatien und der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien, der Montenegro angehörte, regelt bis zu einer endgültigen Einigung die Kontrolle und Nutzung des Gebiets rund um Prevlaka und die Einfahrt in die Bucht von Kotor. Demnach liegt der Landteil der Halbinsel südwestlich von Konfin in kroatischer Zuständigkeit. Faktisch wird damit die frühere Republikgrenze respektiert.

Auf See kontrolliert Kroatien einen schmalen Streifen entlang der südwestlichen Küste innerhalb der Bucht. Der übrige, größere Teil der Buchteinfahrt untersteht Montenegro. Plenkovic führte den Druck auf eine Einigung auch darauf zurück, dass das Provisorium schon seit mehr als 20 Jahren besteht.

Mitte Oktober übermittelte Zagreb den EU-Mitgliedstaaten und Montenegro acht Forderungen. Neben der Grenzfrage geht es unter anderem um Entschädigungen für ehemalige kroatische Häftlinge des Lagers Morinj, die Rückgabe des Schulschiffs „Jadran“ und die Strafverfolgung von Kriegsverbrechen. Schon zuvor hatte Plenkovic in Dublin konkrete Fortschritte in den Kapiteln 23 und 31 gefordert, im Einklang mit den Grundsätzen guter nachbarschaftlicher Beziehungen.