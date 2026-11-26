Beim eigenen Geld fühlen sich viele sicher, beim Fachwissen kaum. Eine neue Umfrage legt einen Widerspruch offen, der bis in die Schulen reicht.

Lediglich 39 Prozent der Befragten in Österreich stufen ihr Wissen zu Finanzthemen als gut oder sehr gut ein. Gleichzeitig sprechen sich acht von zehn dafür aus, dass Finanzbildung an den Schulen stärker verankert wird. Das ergibt eine Umfrage, die die bank99 in Auftrag gegeben hat.

Durchgeführt hat die Erhebung das Marktforschungsunternehmen Marketagent. Befragt wurden 1.500 Personen in Österreich zwischen 14 und 75 Jahren.

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Komplexe Finanzthemen

Das eigene Geschick im Umgang mit Geld, also beim Sparen, Investieren und Planen des Haushaltsbudgets, beurteilen 68 Prozent als gut. Für 49 Prozent sind Finanzthemen hingegen zu komplex. Unter den Frauen empfinden 54 Prozent Finanzthemen als zu komplex. Bei Personen ohne Matura liegt dieser Wert bei 52 Prozent, bei Menschen mit geringerem Haushaltseinkommen bei 63 Prozent.

Wunsch nach Angeboten

Insgesamt sind 46 Prozent überzeugt, dass ihnen mehr Finanzwissen zugutekäme. Am stärksten ausgeprägt ist diese Haltung bei Jugendlichen bis 19 Jahren, von denen 70 Prozent einen solchen Vorteil erkennen. Angebote, die gezielt auf Frauen zugeschnitten sind, wünschen sich 61 Prozent der Befragten. Ein kostenloses Finanzseminar würden 41 Prozent nutzen.