Acht Traumziele, ein gemeinsames Problem. Eine aktuelle Liste zeigt, wo Urlaubsglück die Menschen vor Ort längst verdrängt.

Fodor’s hat für heuer eine Liste mit acht Reisezielen zusammengestellt, an denen Besucherandrang, Bauboom und kurzfristige Vermietungen Natur und Einheimische unter Druck setzen. Ein Boykottaufruf ist die Liste ausdrücklich nicht. Urlauber sollen sich vielmehr fragen, wie, wann und warum sie diese Orte ansteuern.

Europas Hotspots

An der Albanischen Riviera breiten sich rund um Ksamil und Dhermi Hotels und Apartmentanlagen aus, während es an ausreichend entwickelten Systemen für Müllabfuhr und Abwasserreinigung fehlt. Albanien zählte 2025 insgesamt 12,47 Millionen Touristen. Im Schutzgebiet Vjosa-Narta, dem Lebensraum von zwei Dritteln der Vogelarten des Landes, entsteht eine Luxusanlage im Wert von 1,6 Milliarden Dollar.

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Hinter dem Projekt stehen Jared Kushner und Ivanka Trump. „Wir haben jetzt zu viele Gebäude und zu viele Apartments, die hauptsächlich im Sommer genutzt werden und im Winter leer stehen“, sagt Taulant Bino, Leiter der Albanischen Ornithologischen Gesellschaft. Als Alternative empfiehlt er Rafting auf der Vjosa oder Wanderungen in den Prokletije.

Die Amalfiküste ist nur über eine einzige schmale Straße erschlossen, auf der sich in der Saison täglich der Verkehr staut. In Positano standen 2023 insgesamt 132.551 Touristen nur 3.729 Einwohnern gegenüber. Überfüllte Busse fahren an Haltestellen einfach vorbei. Die Einheimischen können sich die Mieten nicht mehr leisten, weil Eigentümer mit kurzfristiger Vermietung mehr verdienen.

Auf Korsika sind 36,7 Prozent der Immobilien Ferienhäuser oder werden nur gelegentlich genutzt. Im Sommer verdoppelt sich die Bevölkerung von 365.600 Menschen ungefähr. Die Geschäfte kommen mit dem Auffüllen der Regale nicht nach, weshalb die Einheimischen oft Mühe haben, Grundnahrungsmittel zu bekommen. 72 Prozent der Touristen reisen zwischen Mai und September an.

In Edinburgh hat der Stadtrat eine Wohnungskrise ausgerufen. Die Stadt hat rund 530.000 Einwohner, das Festival Fringe verzeichnete 2024 insgesamt 3,01 Millionen Besuche. Auf der Royal Mile zählte die BBC im vergangenen Jahr 72 Souvenirgeschäfte. In diesem Altstadtteil leben fast 9.000 Menschen, ein Postamt, eine Apotheke oder einen Hausarzt gibt es dort aber nicht.

Außerhalb Europas

Bali besuchten 2025 insgesamt 6.948.754 ausländische Touristen, die Insel hat 4,4 Millionen Einwohner. Der Tourismus verbraucht 65 Prozent des Wassers. Jahr für Jahr gehen rund 1.000 Hektar Ackerland verloren, vor allem durch Tourismusbauten. Weil es an Platz für den Müll fehlt, wird er jeden Morgen verbrannt.

Kyoto verzeichnete 2025 insgesamt 62,79 Millionen touristische Besuche. Seit 2024 sind einige private Gassen für Besucher gesperrt, nachdem Touristen die Kimonos von Geishas berührt hatten. 63,8 Prozent der Einwohner stören sich am Gedränge in Bussen und U-Bahnen. Für 2027 sind unterschiedliche Preise für Bustickets und höhere Eintrittspreise für das Schloss Nijo geplant.

Im tansanischen Schutzgebiet Ngorongoro, das 2024/25 mehr als 1,06 Millionen Touristen besuchten, stehen rund 100.000 Massai unter Druck, ihr angestammtes Land zu verlassen. Die Regierung bezeichnet die Umsiedlung als freiwillig. Human Rights Watch dagegen nennt eingeschränkte Weidenutzung, Kürzungen bei Gesundheitsversorgung und Bildung sowie Übergriffe von Rangern.

Der tansanische Tourismusminister fordert unterdessen den Ausbau der Unterkünfte von 1.555 auf mehr als 2.590 Betten. Der Massai-Menschenrechtsanwalt Joseph Oleshangay sagt: „Ich würde Reisende bitten, nicht mehr zu kommen. Selbst mit guten Absichten riskieren sie, unsere Vertreibung mitzufinanzieren“.

Sedona in Arizona hat weniger als 10.000 Einwohner und empfängt jährlich etwa drei Millionen Besucher. Ein Gesetz aus dem Jahr 2016 verbietet es Städten, kurzfristige Vermietungen einzuschränken. Rund 20 Prozent des Wohnbestands sind dafür registriert. Ein durchschnittliches Haus kostet 891.000 Dollar. Fodor’s rät, eines der 1.800 Hotelzimmer zu buchen.