Der Süden Bosniens versinkt im Dauerregen. In Mostar steigt die Anspannung, während die Pegel an den Flüssen weiter klettern.

Für Mostar gilt heute die Warnstufe Orange. Nach heftigen Regenfällen im Süden von Bosnien und Herzegowina warnen Meteorologen vor Überflutungen von Liegenschaften und Verkehrswegen. Auch Ausfälle der Strom- und Wasserversorgung sowie kleinere Evakuierungen sind nicht auszuschließen.

Bei der Messung des Föderalen Hydrometeorologischen Instituts (FHMZ) um 7 Uhr wurden in Bileća 85 Liter Regen pro Quadratmeter registriert. Dahinter folgen Neum mit 70, Mostar mit 69 und Gacko mit 64 Litern. Deutlich weniger Niederschlag fiel im selben Zeitraum in Sarajevo-Bjelave, wo es lediglich 10 Liter pro Quadratmeter waren.

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Weitere Niederschläge

Für Mostar werden weitere 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter erwartet, örtlich können es bis zu 70 Liter werden. Die Agentur für das Wassergebiet des Adriatischen Meeres mit Sitz in Mostar warnte für den Zeitraum vom 26. bis 28. November vor einem möglichen hydrologischen Ausnahmezustand.

Jako nevrijeme poplavilo ulice Mostara. Jako grmljavinsko nevrijeme pogodilo je Mostar nakon cjelodnevne obilne kiše. Brojne ulice bile su pod vodom, a građanima je preporučeno da bez veće potrebe ne voze kroz grad. Zbog udara vjetra do 75 kilometara na sat bilo je na snazi narandžasto upozorenje, uz moguća oštećenja i prekid opskrbe električnom energijom. — Al Jazeera Balkans (@AJBalkans) November 23, 2026

Steigende Wasserstände

Steigende Wasserstände werden an der Neretva, an der Vrioštica und an den Gewässern im Einzugsgebiet Tihaljina-Mlada-Trebižat erwartet. Kleinere Wasserläufe könnten über die Ufer treten. Zudem sind Sturzfluten und Überschwemmungen im urbanen Raum möglich.

Das FHMZ rechnet auch für morgen und das Wochenende mit weiteren Niederschlägen.