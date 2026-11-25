Erst fegt der Sturm über die Küste, dann öffnet der Himmel seine Schleusen. Im Süden Kroatiens beginnt eine unruhige Nacht mit Warnstufe Orange.

Für die Gespanschaft (kroatischer Verwaltungsbezirk) Dubrovnik-Neretva gilt ab dem Abend des 25. November eine orange Wetterwarnung. Zunächst droht stürmischer Wind, später kommen ergiebige Niederschläge hinzu. Das Staatliche Hydrometeorologische Institut hat die Warnung der zweithöchsten Stufe ausgegeben. Verbreitet wurde sie über das System HR Alert und durch die Direktion für Zivilschutz.

Zeitlicher Ablauf

Die Windwarnung tritt am 25. November um 21 Uhr in Kraft und gilt bis 6 Uhr früh am 26. November. In dieser Zeit ist mit starkem bis stürmischem Süd- bis Südostwind zu rechnen.

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Nach Mitternacht setzen intensive Niederschläge ein. Die Regenwarnung gilt von Mitternacht bis 8 Uhr früh. Die Direktion für Zivilschutz weist darauf hin, dass große Regenmengen in kurzer Zeit die Gefahr von städtischen Überschwemmungen und Sturzfluten erhöhen.

Aufruf an Bevölkerung

Die zuständigen Stellen rufen die Bevölkerung dazu auf, verantwortungsvoll zu handeln und die offiziellen Prognosen und Meldungen in den Medien zu verfolgen. Aktivitäten im Freien und das Verhalten im Straßenverkehr sollen an die angekündigten Wetterbedingungen angepasst werden, damit Menschen und Eigentum geschützt bleiben.