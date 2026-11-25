Ein Vorstandsposten, ein mutmaßlicher Deal und ein Ex-Vizekanzler auf der Anklagebank. Nach dem Freispruch folgt für Strache nun Teil zwei.

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) steht in der Causa Casinos vor Gericht. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der teilstaatlichen Casinos Austria AG (CASAG). Dahinter wird ein politischer Deal vermutet.

Für die beiden angesetzten Verhandlungstage sind die Plädoyers und die Einvernahmen der Angeklagten vorgesehen. Zeugen sind bislang nicht geladen. Die Ermittlungen laufen seit Juni 2019 und gehen auf eine anonyme Anzeige zurück.

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Vorwurf des Deals

Dem Vorwurf zufolge sollen sich ÖVP und FPÖ darauf verständigt haben, Sidlo auf einem Ticket des CASAG-Miteigentümers Novomatic in den Vorstand zu entsenden. Für diese Funktion soll er kaum qualifiziert gewesen sein. Als Gegenleistung soll die FPÖ unter anderem signalisiert haben, nach der Wiener Wahl bei möglichen Gesetzesänderungen zum kleinen Glücksspiel entgegenzukommen.

Causa Lebensversicherung

Zunächst hatte sich das Gericht allerdings mit der Causa Lebensversicherung befasst. Strache wurde dabei Untreue zur Last gelegt. Er soll versucht haben, sich die Prämie einer von der Wiener FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung auszahlen zu lassen, die im Fall seines Ablebens seine Familie absichern sollte. Es ging um 300.000 Euro.

Für Strache und einen Mitangeklagten endete dieser Teil des Verfahrens mit nicht rechtskräftigen Freisprüchen. Der Vorsitzende des Schöffensenats stützte das Urteil auf die Feststellung, es sei „einfach nicht widerlegbar“, dass Strache die auf ihn lautende Lebensversicherung über 940.000 Euro als wirtschaftliche Absicherung betrachtet habe. Ebenso lasse sich nicht nachweisen, dass Strache sich die Summe gegen den Willen der Partei habe zuwenden wollen, erklärte der Richter. Die Staatsanwaltschaft bekämpft beide Freisprüche. Es gilt die Unschuldsvermutung.