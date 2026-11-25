Für rund 15.700 Beschäftigte privater Sicherheitsdienste gibt es ab Jänner 2027 höhere Kollektivvertragslöhne. Auch beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld bringt der neue Abschluss eine Verbesserung.

Die Gewerkschaft vida und der Fachverband der gewerblichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich haben sich nach drei Verhandlungsrunden auf einen neuen Kollektivvertrag für das Bewachungsgewerbe geeinigt. Er tritt am 1. Jänner 2027 in Kraft und gilt österreichweit. Die am 24. November bekannt gegebene Einigung orientiert sich an der rollierenden Inflation von Oktober 2025 bis September 2026. Diese betrug rund 3,3 Prozent. Damit soll die Kaufkraft der Beschäftigten erhalten bleiben.

So viel verdienen Wachleute ab 2027

Der kollektivvertragliche Grundstundenlohn im Wachdienst steigt von 12,63 auf 13,05 Euro. Im Service- und Sicherheitsdienst erhöht er sich von 13,87 auf 14,33 Euro, im Flughafensicherheitsdienst von 16,56 auf 17,07 Euro. Bei einer beispielhaften 40-Stunden-Woche ergibt das einen monatlichen Grundlohn von rund 2.260 Euro brutto im Wachdienst und rund 2.957 Euro brutto im Flughafensicherheitsdienst.

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Das monatliche Plus beträgt damit im Wachdienst rund 73 Euro brutto, im Service- und Sicherheitsdienst etwa 80 Euro und im Flughafensicherheitsdienst rund 88 Euro. Die tatsächliche Auszahlung hängt unter anderem von der vereinbarten Arbeitszeit, Zulagen und Überstunden ab. Wer bereits über dem Kollektivvertrag bezahlt wird, erhält außerdem nicht automatisch dieselbe prozentuelle Erhöhung, sofern dies nicht zusätzlich vereinbart wurde.

Mehr Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Eine wichtige Verbesserung betrifft Beschäftigte im ersten Dienstjahr. Bisher betrugen der 13. und 14. Lohn jeweils nur drei Wochenlöhne. Ab 2027 steigen beide Sonderzahlungen auf jeweils 3,1 Wochenlöhne. Ab dem zweiten Dienstjahr sind weiterhin jeweils 4,33 Wochenlöhne vorgesehen. Damit erhalten Neueinsteiger mehr Geld, allerdings noch keinen vollen zusätzlichen Monatslohn im ersten Dienstjahr.

Gernot Kopp, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida, erklärt: „Bei den Sonderzahlungen ist das ein erster Schritt. Unser Ziel bleibt ein voller 13. und 14. Monatslohn für alle, auch im ersten Jahr.“

Neue Nachtzulage und längere Frist

Auch bei den Zulagen gibt es Anpassungen. Die Nachtzulage steigt auf 1,31 Euro pro Stunde. Zusätzlich werden unter anderem bestimmte Erschwerniszulagen und Aufwandsersätze angehoben.

Eine weitere Änderung betrifft den Arbeitgeberwechsel. Im Bewachungsgewerbe kommt es häufig vor, dass Beschäftigte zu einer anderen Sicherheitsfirma wechseln, beispielsweise wenn ein Auftrag neu vergeben wird. Bisher mussten anrechenbare Vordienstzeiten bereits bei Dienstantritt nachgewiesen werden, damit sie bei der Berechnung der Sonderzahlungen vollständig berücksichtigt werden konnten. Künftig haben Beschäftigte dafür bis zu einen Monat nach Dienstantritt Zeit. Der Nachweis erfolgt mittels Versicherungsdatenauszug.

Was bleibt netto übrig?

Neben den höheren Bruttolöhnen können Beschäftigte ab 2027 auch von der allgemeinen Anpassung der österreichischen Einkommensteuertarife profitieren. Die Steuergrenzen steigen um rund 2,27 Prozent, wodurch sich die Nettobezüge zusätzlich verändern können. Wie viel tatsächlich mehr auf dem Konto landet, hängt von der persönlichen Einkommens- und Steuersituation ab.

Hans-Georg Chwoyka, Verhandlungsleiter der Arbeitgeberseite, bezeichnet den Abschluss als wirtschaftlich tragfähigen Kompromiss für Betriebe und Beschäftigte. Fest steht: Mit Jahresbeginn steigen die kollektivvertraglichen Mindestlöhne, während Neueinsteiger bei den Sonderzahlungen etwas besser gestellt werden.