Lukaschenko bietet Selenskyj persönlichen Schutz für eine Reise nach Moskau an. Die Reaktion aus Kiew fällt deutlich aus.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat Wolodymyr Selenskyj angeboten, den ukrainischen Präsidenten zu Friedensgesprächen nach Moskau zu begleiten und dabei für dessen Sicherheit einzustehen. Selenskyj lehnte das Ansinnen ab. Seine Aussagen machte Lukaschenko in einem Interview mit dem französischen Magazin „Le Point“, das am Dienstag erschien. Im Ausland gilt er als engster Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Lukaschenkos Einschätzung

Wie die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta berichtet, sagte Lukaschenko, der Krieg müsse enden, und eine Einigung sei möglich. Stimme Selenskyj nicht zu, solle er weiterkämpfen und selbst mit einem Sturmgewehr an die Front gehen. Nach Lukaschenkos Einschätzung sind die russischen Streitkräfte militärisch im Vorteil. Zwar kämen sie nur langsam voran, auf dem Schlachtfeld hätten sie aber die Oberhand. Putin selbst bringt seit Langem ins Spiel, Selenskyj solle für Verhandlungen in die russische Hauptstadt kommen.

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Selenskyjs Antwort

Selenskyj erklärte, er sei zu einem Treffen mit dem Kremlchef bereit, allerdings an „neutraleren“ Orten. In einem Video des ukrainischen Portals „Novyny“ wollte er in ernstem Ton wissen, warum Lukaschenko „unseriöse Dinge“ vorschlage. „Was bin ich für Lukaschenko, ein Koffer?“, sagte der ukrainische Präsident. Statt nach Moskau zu reisen, könne Lukaschenko lieber Putin mitnehmen und gemeinsam mit ihm nach Kiew fliegen, schlug Selenskyj vor. „Wir garantieren ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen.“

Selenskyj verurteilt die Rolle, die Lukaschenko im Krieg gespielt hat. Dieser hatte russischen Truppen im Februar 2022 gestattet, belarussisches Staatsgebiet für den Einmarsch in die Ukraine zu nutzen. Von dort aus rückte die russische Armee auch in Richtung Kiew vor. Der Vorstoß scheiterte, die Truppen mussten sich zurückziehen.