Österreich steht vor einem kräftigen Wintereinbruch. Am Donnerstag können selbst im Flachland bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen – in manchen Regionen drohen zudem Glatteis und Schneeverwehungen.

Ein kleinräumiges Tief zieht am Mittwoch, dem 25. November, von der Biskaya zum Ligurischen Meer und erreicht am Donnerstag Norditalien. Dort trifft feuchte Mittelmeerluft auf kalte Luft aus Nordosten. Die Folge: Am 26. November schneit es in weiten Teilen Österreichs bis in die Niederungen.

Laut Österreichischer Unwetterzentrale (UWZ) zeichnen sich im Osten verbreitet fünf bis örtlich 15 Zentimeter Neuschnee ab. In höheren Lagen sind regional auch größere Mengen möglich. Wie viel Schnee tatsächlich liegen bleibt, hängt vom weiteren Verlauf des Tiefs und den Temperaturen ab.

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Schneebeginn am Mittwoch

Im Süden Österreichs bleibt der Himmel am Mittwoch dicht bewölkt. Zwischen dem Tiroler Alpenhauptkamm und den Karnischen Alpen sowie den Karawanken setzt im Tagesverlauf leichter Schneefall ein. An der Alpennordseite und im Osten zeigt sich zeitweise die Sonne, ehe sich der Himmel auch dort am Nachmittag und Abend zunehmend zuzieht. Vorerst bleibt es meist trocken.

Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus südlichen Richtungen. Im Westen macht sich vorübergehend leichter Föhn bemerkbar. Am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag intensiviert sich der Schneefall von den Ötztaler Alpen bis in die Südsteiermark deutlich. Bis zum Morgen erreicht er auch den Osten Österreichs.

Winterlicher Donnerstag

Der Donnerstag bringt vielerorts winterliche Verhältnisse. In der Früh und am frühen Vormittag liegt ein Schwerpunkt der Niederschläge zwischen Osttirol und dem Südburgenland. Im Süden schwächt sich der Schneefall im Laufe des Vormittags allmählich ab. Von Nordtirol über Teile Salzburgs und Oberösterreichs bis nach Niederösterreich, Wien und ins Nordburgenland kann es dagegen bis zum Abend verbreitet schneien.

In tieferen Lagen ist stellenweise auch Regen oder Schneeregen möglich. Besonders im Südosten kann es beim Einsetzen der Niederschläge vereinzelt zu gefrierendem Regen und gefährlichem Glatteis kommen. Weitgehend trocken bleibt es vor allem im Rheintal und im Bregenzerwald.

Schneeverwehungen und Schneebruch möglich

Zusätzlich zum Schneefall warnt die UWZ vor örtlichen Schneeverwehungen. Betroffen sein können insbesondere exponierte Lagen des Mühl-, Most- und Waldviertels sowie Gebiete rund um Semmering und Wechsel.

Auch Schneebruch ist möglich. Weil der Schnee in tieferen Lagen teilweise feucht ausfällt und manche Bäume noch Laub tragen, können Äste unter der zusätzlichen Last brechen. Für Autofahrer sind deshalb regional Verkehrsbehinderungen möglich. Besonders während des Frühverkehrs und bei stärkerem Schneefall sollten Pendler zusätzliche Fahrzeit einplanen.

Ungewöhnlich früher Wintereinbruch

Für Wien könnte das Wetterereignis bemerkenswert werden. Laut UWZ bildet sich die erste Schneedecke in der Bundeshauptstadt im langjährigen Durchschnitt erst am 8. Dezember. Ein Wintereinbruch am 26. November wäre damit zwölf Tage früher als üblich. Größere Schneemengen sind im November inzwischen selten: Zehn Zentimeter oder mehr Neuschnee innerhalb eines Tages gab es in Wien zuletzt 2007. Ob diese Marke am Donnerstag erreicht wird, hängt von der tatsächlichen Entwicklung des Tiefs ab.

So geht es am Freitag und Wochenende weiter

Am Freitag, dem 27. November, bleibt es bei nachlassendem Tiefdruckeinfluss kalt und überwiegend bewölkt. Von Osttirol bis in die Südsteiermark fällt stellenweise noch leichter Schnee. In den übrigen Regionen gibt es häufiger trockene Abschnitte. Zeitweise zeigt sich die Sonne zwischen dem Arlberg und den Hohen Tauern sowie im Burgenland.

Am Wochenende nimmt die Niederschlagsneigung weiter ab. Gleichzeitig bleibt es winterlich kalt. Regional sind bei klarem Himmel Tiefstwerte um minus zehn Grad möglich. Der Schnee könnte damit in Teilen Österreichs auch über das Wochenende liegen bleiben.