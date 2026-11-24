Ein Date mit Wein und Gitarrenmusik kippt in Graz binnen Minuten. Plötzlich zählt nur noch, wer das Messer in der Hand hält.

Die Staatsanwaltschaft geht nicht länger von einem dringenden Tatverdacht wegen versuchten Mordes aus, nachdem in Graz eine 31-jährige Sexarbeiterin mutmaßlich auf ihren Kunden losgegangen war. Dem 37-Jährigen gelang es, der Frau das Messer aus der Hand zu nehmen. Er blieb unverletzt.

Seit drei Jahren zählt der Mann in einem Grazer Laufhaus zur Kundschaft der Frau. Vergangene Woche vereinbarten die beiden, einander auch privat zu treffen.

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Eskalierter Abend

Am vergangenen Samstag stand der Mann für die Frau am Herd. Sie tranken gemeinsam Wein, danach spielte er ihr auf der Gitarre vor. Beim Sex machte sie ihm den Vorwurf, ihre Handtasche nach Wertsachen durchsucht zu haben.

Die Frau begann ihn anzuschreien und holte aus der Küche einen Tortenheber, eine Knoblauchpresse sowie ein Küchenmesser, dessen Klinge 25 Zentimeter lang war. Mit der Knoblauchpresse soll sie ihm gegen den Kopf geschlagen haben. Zudem soll sie das Messer vor ihm geschwenkt und mehrfach Stichbewegungen in seine Richtung gemacht haben.

Kokain im Blut

Das Grazer Kriminalreferat, Fachbereich 1, übernahm die Ermittlungen. Im Blut der Frau wurde Kokain nachgewiesen, in ihrer Tasche fand sich außerdem Marihuana. Vorübergehend kam sie ins Polizeianhaltezentrum, wo sie mehrere Stunden lang in ihrer Zelle tobte. Mittlerweile befindet sie sich wieder auf freiem Fuß.