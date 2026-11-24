Ein 27-jähriger Bosnier soll seine Lebensgefährtin geschlagen, getreten und mit dem Umbringen bedroht haben. Bei einem anschließenden Polizeieinsatz in Wien wurden zwei Beamte so verletzt, dass sie im Spital behandelt werden mussten.

Ein Streit um Geldschulden beschäftigte am Montag, dem 23. November, die Polizei in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Ein 27-jähriger Staatsbürger von Bosnien und Herzegowina steht im Verdacht, seine 52-jährige Lebensgefährtin während eines Streits geschlagen und getreten und dabei verletzt zu haben. Außerdem soll der Mann seiner Partnerin mit dem Umbringen gedroht haben. Laut Polizei war der Tatverdächtige mit 1,2 Promille alkoholisiert.

Zwei Polizisten landen im Spital

Bei einer Personenkontrolle verhielt sich der 27-Jährige gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Storchengasse zunehmend aggressiv. Schließlich attackierte er die Polizisten laut Polizeiangaben mit Kniestößen, Faustschlägen und Fußtritten. Die Beamten nahmen den Mann gegen 11.30 Uhr fest. Gegen seine Festnahme setzte sich der 27-Jährige heftig zur Wehr, wobei beide Polizisten Verletzungen erlitten.

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Nach dem Einsatz mussten die Beamten im Krankenhaus behandelt werden. Ihren Dienst konnten sie nicht mehr fortsetzen.

Anzeige auf freiem Fuß

Gegen den 27-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei seiner Vernehmung bestritt der Tatverdächtige, seine Lebensgefährtin geschlagen, getreten oder bedroht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Das polizeiliche Betretungs- und Annäherungsverbot gilt grundsätzlich für zwei Wochen. Während dieser Zeit darf sich die betreffende Person der gefährdeten Person nicht auf weniger als 100 Meter nähern. Auch das Betreten ihrer Wohnung samt einem Schutzbereich von 100 Metern ist untersagt.

Hilfe bei Gewalt

Betroffene von häuslicher Gewalt sowie Menschen, die Gewalt in ihrem Umfeld wahrnehmen, können sich an folgende Anlaufstellen wenden: