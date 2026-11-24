Eisige Temperaturen stoppen die Laufschuhe nicht. Doch zwischen Haustür und Dusche lauern Fehler, die aus der Runde eine Zitterpartie machen.

Selbst wenn das Thermometer nahe null Grad zeigt, muss die Laufrunde nicht ins Wasser fallen. Wer passend gekleidet ist und ein paar Vorkehrungen trifft, kann im Freien trainieren. Bei Kälte schleichen sich allerdings vom Losgehen bis zum Ausklang der Einheit leicht typische Fehler ein, die du besser vermeidest.

Für die Wahl des Outfits hilft eine einfache Faustregel: Beim Start darf es sich ruhig noch etwas frisch anfühlen. Sobald du in Bewegung bist, erzeugt dein Körper zusätzliche Wärme. Wer zu dünn angezogen ist, friert dagegen schon bald, während zu viele Lagen Überhitzung und kräftiges Schwitzen fördern können.

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Besser als eine einzelne dicke Jacke sind mehrere dünne Lagen übereinander. Nach diesem Zwiebelprinzip lässt sich die Körpertemperatur steuern, außerdem wird Feuchtigkeit nach außen geleitet. Direkt auf der Haut liegt ein Funktionsshirt, das den Schweiß abtransportiert.

Darüber sorgen eine dünne Laufjacke oder ein Longsleeve für Wärme. Kommen Wind, Regen oder Schnee dazu, wird eine leichte, wind- beziehungsweise wasserabweisende Laufjacke übergezogen. Wie viele Schichten es braucht, richtet sich nach Wetter und persönlichem Kälteempfinden, die Bewegungsfreiheit sollte dabei aber nicht leiden.

Baumwolle saugt sich mit Feuchtigkeit voll und braucht lange, bis sie wieder trocken ist. Das gilt für Shirts ebenso wie für Socken. Klebt der nasse Stoff auf der Haut, kann der Körper schneller auskühlen. Polyester und Merinowolle transportieren Nässe besser ab oder nehmen sie auf, ohne dass sie sich gleich unangenehm feucht anfühlen. Vor allem bei längeren Läufen fällt die Wahl des Materials ins Gewicht.

Hände und Ohren halten sich mit dünnen Laufhandschuhen sowie einem Stirnband oder einer Haube warm. Falls nötig, schützt du den Hals zusätzlich mit einem Schlauchtuch vor Wind und Kälte.

Richtig aufwärmen

In der Kälte brauchen Muskulatur und Kreislauf länger, bis sie auf Touren kommen. Vor dem Lauf bieten sich daher dynamische Mobilisationsübungen, Kniehebelauf oder lockeres Gehen auf der Stelle an. Lass es in den ersten zehn bis 15 Minuten bewusst ruhig angehen, statt sofort im gewohnten Tempo zu starten.

Dass es kalt ist, ändert nichts daran, dass der Körper über Schweiß und Atem Flüssigkeit abgibt. Zugleich kann die kühle Luft das Durstgefühl abschwächen. Deshalb solltest du vor und nach dem Laufen genug trinken, bei längeren Einheiten auch zwischendurch. Wie viel es sein muss, hängt unter anderem von Dauer, Intensität und individuellen Bedürfnissen ab.

Sobald du stehen bleibst, fällt die zusätzliche Wärme durch die Bewegung weg. Steckst du in durchgeschwitzter Kleidung, kühlst du besonders schnell aus. Nach dem Training solltest du deshalb so rasch wie möglich ins Warme gehen und trockene, warme Sachen anziehen. Eine warme Dusche hilft, den Körper wieder auf Temperatur zu bringen.

Sicher unterwegs

Wer im Dunkeln unterwegs ist oder auf nassen Wegen, Laub und vereisten Stellen läuft, rutscht eher aus oder wird leichter übersehen. Am besten eignen sich gut beleuchtete, geräumte Strecken. Mit reflektierender Kleidung und einer Stirnlampe sehen dich andere Verkehrsteilnehmer:innen besser.

Auf glatten Wegen empfiehlt es sich, kürzere Schritte zu machen und das Tempo zu drosseln. Im Zweifel lässt du schnelle Einheiten besser aus. Ist die Route stark vereist, bietet das Laufband meist die größere Sicherheit.