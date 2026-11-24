Zu Weihnachten gibt es bei dieser Britin nicht nur Essen, sondern auch eine Rechnung. Die Verwandtschaft zückt die Karte.

Ein Platz an der Weihnachtstafel von Whitney Ainscough hat seinen Preis: Die 33-jährige Mutter aus Rotherham stellt jedem erwachsenen Gast 30 Pfund in Rechnung, umgerechnet rund 36 Euro. Dass die Britin ihre Verwandten gegen Entgelt verköstigt, ist nicht neu. Sie macht das schon seit etlichen Jahren. Für das geplante Festessen hat sie den Preis allerdings erhöht.

Damit auch Gäste ohne Bargeld zahlen können, hat Ainscough ein Kartenlesegerät gekauft. In sozialen Medien erklärte sie zudem, dass auch der Bezahldienst Klarna zur Verfügung stehe. Anlass dafür seien Erfahrungen mit ihrer Schwester, die in den vergangenen Jahren immer wieder angegeben habe, kein Bargeld bei sich zu haben.

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Kinder und Menü

Kinder zahlen ungefähr die Hälfte des Erwachsenenpreises. Ausgenommen sind ihre eigenen drei Kinder im Alter von drei, neun und 14 Jahren. Sie sitzen gratis am Tisch, müssen im Gegenzug aber bei der Hausarbeit mit anpacken und nach dem Essen abwaschen.

Auf den traditionellen Truthahn verzichtet Ainscough und setzt stattdessen auf Hühnerfleisch. Als Beilage sind Gemüsesorten wie Karotten und Kohlsprossen vorgesehen. Sie glaubt, dass die Gäste kaum einen Unterschied schmecken werden. Die Zutaten möchte sie so günstig wie möglich besorgen.

Unterm Strich rechnet sie mit einem Plus von umgerechnet etwa 100 Euro. Das sieht sie als fairen Ausgleich für die Zeit, die sie mit Einkaufen, Vorbereiten und Kochen verbringt. „Es ist ein nettes Weihnachtsgeld für mich, um die ganze Zubereitung und Vorbereitung zu übernehmen“, erklärt Ainscough.

Geteilte Meinungen

Ihr Modell hält sie für gerecht. Die Vorbereitung bedeute Arbeit und Stress, während sich die Gäste zurücklehnen könnten. Außerdem müssten ihre Familienmitglieder für ein vergleichbares Essen im Restaurant deutlich tiefer in die Tasche greifen, argumentiert sie.

Im Netz gehen die Meinungen dazu auseinander. Manche halten es für in Ordnung, die Kosten eines großen Familienessens zu teilen. Andere können sich schlicht nicht vorstellen, Verwandte zu Weihnachten um einen finanziellen Beitrag zu bitten.