Drei Silben, ein Gründer, eine Heimatstadt. Der Name Haribo ist ein Code, hinter dem seit 1920 ein Milliardengeschäft wächst.

Der Markenname des deutschen Süßwarenherstellers Haribo geht auf den Firmengründer Johann „Hans“ Riegel und dessen Heimatstadt Bonn zurück. Es handelt sich um ein Akronym, das sich aus den Anfängen von HAns, RIegel und BOnn zusammensetzt.

Das Unternehmen wurde am 13. Dezember 1920 gegründet. Zum Sortiment zählen Goldbären, Cola-Fläschchen und süße Pfirsiche. Als Werbeslogan dient der Satz „Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso“.

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Gottschalk als Werbegesicht

Der deutsche Entertainer Thomas Gottschalk trat 24 Jahre lang als Werbegesicht der Marke auf. In dieser Zeit wurden rund 260 Werbespots produziert, womit er es ins „Guinness Buch der Rekorde“ schaffte. Im Jahr 2015 ging die Zusammenarbeit zu Ende.

Aktuelle Zahlen

Der Jahresumsatz der Haribo-Holding GmbH & Co. KG wird auf drei Milliarden Euro geschätzt.

In Österreich belief sich der Gewinn 2025 auf 11,85 Millionen Euro.