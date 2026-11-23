Ein Satellit liegt seit Jahren in einem Lager bei Moskau. Westliche Dienste warnen, dass er schon bald nicht mehr dort bleiben könnte.

Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste und Militärs könnte Russland einen Satelliten mit Atomsprengkopf ins All bringen. Dieser Lagebeurteilung schließen sich nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung auch die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst an. Experten zufolge könnte eine Zündung zahlreiche Satelliten beschädigen oder zerstören und technische Systeme auf der Erde beeinträchtigen.

Der mutmaßliche Träger der Nuklearwaffe soll „Sputnik-S“ heißen und seit mehreren Jahren fertig konstruiert im Großraum Moskau lagern. In geheimdienstlichen Warnungen war von einem möglichen Start binnen 60 Tagen die Rede. Entsprechende Erkenntnisse wurden zwischen einigen NATO-Staaten ausgetauscht.

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Schon im Februar 2023 hatten die USA intern vor russischen Arbeiten an einer Atomwaffe im Weltraum gewarnt. Experten der Bundeswehr sollen inzwischen deutsche Regierungsvertreter, unter ihnen Verteidigungsminister Boris Pistorius, über „Sputnik-S“ ins Bild gesetzt haben. Das Bundesverteidigungsministerium ließ konkrete Fragen zu möglichen Plänen Moskaus unbeantwortet. Es verwies auf Vertraulichkeit und auf Geheimhaltungspflichten bei internen Beratungen.

Russische Dementis

Die russische Botschaft teilte mit, ihr lägen keine Informationen zu den geschilderten Vorgängen vor. Sie weise „sämtliche unbegründete Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück“. Die russischen Aktivitäten im All dienten ausschließlich friedlichen Zwecken und stünden im Einklang mit internationalen Verpflichtungen.

Der US-Militärgeheimdienst DIA erklärte dagegen, Russland entwickle einen Satelliten, der eine Nuklearwaffe transportieren soll. Eine solche Stationierung würde nach seiner Einschätzung gegen den Weltraumvertrag von 1967 verstoßen. Dieser verbietet es, Objekte mit Atomwaffen oder anderen Massenvernichtungswaffen in eine Erdumlaufbahn zu bringen.

Befände sich ein nuklear bewaffneter Satellit erst einmal im Orbit, gäbe es laut DIA kaum wirksame Gegenmaßnahmen. Stephen Whiting, der Leiter des US-Space-Commands, rechnet im Fall einer Explosion damit, dass binnen Stunden bis Tagen rund ein Drittel aller Satelliten im niedrigen Erdorbit ausfallen könnte. Die übrigen würden in den darauffolgenden Monaten nach und nach folgen.

Mögliche Folgen

Auch zunächst unbeschädigte Satelliten könnten durch eine Trümmerwolke gefährdet werden. Ein starker elektromagnetischer Impuls wiederum könnte auf der Erde großflächige technische Ausfälle auslösen. Nach Einschätzung von Experten wären davon etwa Navigation, Bankgeschäfte, Stromversorgung und Mobilfunk betroffen. Auf militärischer Ebene könnten Waffensysteme, Aufklärung und Kommunikation eingeschränkt werden.

Westliche Streitkräfte sind laut den Recherchen stärker auf Satelliten angewiesen als die russischen. In westlichen Sicherheitskreisen heißt es daher, eine Zündung könnte Russland im Kriegsfall kurzfristig militärische Vorteile bringen. Generalmajor Armin Fleischmann vom Kommando Cyber- und Informationsraum weist auf die hohen Kosten hin, die ein ausreichender technischer Schutz verursachen würde. Als Alternative nennt er den Aufbau von Abwehrfähigkeiten, mit denen sich gegnerische, auch nuklear bewaffnete Satelliten im Idealfall neutralisieren ließen.

Wie real solche Szenarien sind, zeigt ein Test aus der Vergangenheit. 1962 zündeten die USA im Rahmen des Projekts „Starfish Prime“ eine Atombombe in 400 Kilometern Höhe über dem Pazifik. Mehrere Satelliten wurden zerstört, auf Hawaii fielen Straßenlaternen, Telekommunikationssysteme und weitere technische Geräte aus.

Westliche Geheimdienste beobachten zudem den im Februar 2022 gestarteten russischen Satelliten Kosmos-2553. Offiziell sollte er der Strahlungsforschung dienen. In deutschen Sicherheitskreisen vermutet man dagegen einen Test, der zeigen sollte, wie Strahlung Satelliten beschädigt und deren Flug- und Manövrierfähigkeiten beeinflusst.