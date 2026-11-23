Weniger Sozialhilfe ohne Integrationsnachweise, strengere Pflichten und neue Beträge für Familien: Die Regierung plant einen umfassenden Umbau ab 2027. Doch Wien fordert eine Pause, während das AMS langfristig mit Einsparungen rechnet.

Die Bundesregierung will die Sozialhilfe ab 2027 stärker an Integration und Arbeitsbemühungen koppeln. Eine entsprechende Regierungsvorlage wurde am 18. November 2026 dem Nationalrat übermittelt und dem Sozialausschuss zugewiesen. Beschlossen ist die Reform noch nicht. Geplant ist ein Inkrafttreten Anfang 2027, wobei die Bundesländer anschließend Zeit für die Umsetzung erhalten sollen.

Diese Beträge sind vorgesehen

Die Reform sieht bundesweit einheitlichere Leistungen vor. Für Erwachsene sollen grundsätzlich Fixbeträge an die Stelle der bisherigen Höchstsätze treten. Als Ausgangspunkt dient weiterhin der Netto-Ausgleichszulagenrichtsatz. Dieser entspricht 2026 für Alleinstehende rund 1.230 Euro monatlich.

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Allerdings sollen nicht alle erwerbsfähigen Bezieher automatisch diesen Betrag erhalten. Für Personen, die dem verpflichtenden Integrationsprogramm unterliegen, ist zunächst eine Grundleistung von 861 Euro vorgesehen. Das betrifft insbesondere bestimmte anerkannte Flüchtlinge.

Eine weitere Stufe beträgt 1.016 Euro. Sie ist für andere erwerbsfähige Personen vorgesehen, die bestimmte Voraussetzungen für die volle Leistung noch nicht erfüllen. Dazu können Menschen gehören, die bisher keine ausreichenden Erwerbszeiten nachweisen können. Vorgesehen sind mindestens 13 Wochen bei Antragstellung vor dem 25. Geburtstag beziehungsweise 26 Wochen ab diesem Alter.

Wer die vorgesehenen Integrationsschritte erfüllt, kann zusätzliche Zuschläge erhalten. Für die Teilnahme an Deutsch- und Wertekursen ist ein Zuschlag von 12,6 Prozent des Grundbetrags vorgesehen, der unter bestimmten Voraussetzungen frühestens vier Monate nach Antragstellung zusteht. Weitere 17,4 Prozent können durch die Teilnahme an intensiven Arbeitsmarktmaßnahmen hinzukommen. Die Beträge von 861, 1.016 und 1.230 Euro beruhen auf dem Bezugswert für 2026. Die tatsächlichen Leistungen ab 2027 hängen von der endgültigen gesetzlichen Regelung ab.

Neue Zuschläge für Familien

Für zwei Erwachsene in einem gemeinsamen Haushalt sollen grundsätzlich jeweils 70 Prozent des vollen Grundbetrags gelten, sofern die Voraussetzungen für die allgemeine Sozialhilfe erfüllt sind. Bei den Kinderzuschlägen sieht der Bund eine Staffelung vor. Für Haushalte mit einem Kind sind 25 Prozent des Grundbetrags vorgesehen. Bei zwei Kindern soll der Zuschlag pro Kind zwischen 20 und 25 Prozent liegen, bei drei Kindern zwischen 15 und 25 Prozent und bei vier Kindern zwischen 12,5 und 25 Prozent. Ab dem fünften Kind sind jeweils 12 Prozent vorgesehen.

Auch die Zuschläge für Alleinerziehende sollen verbindlich werden. Sie reichen von 12 Prozent für das erste Kind bis zu 3 Prozent ab dem vierten Kind. Für Menschen mit Behinderungen ist ein Zuschlag von 18 Prozent vorgesehen. Zudem soll ihr geschütztes Vermögen verdoppelt werden.

Eine weitere Neuerung ist die geplante Teilhabekarte. Sie soll anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien 300 Euro jährlich in Form von Sachleistungen ermöglichen, beispielsweise für Sport, Freizeit, Schulbedarf oder Bekleidung. Für Kinder aus Haushalten mit Sozialhilfebezug ist diese zusätzliche Karte nach dem vorliegenden Entwurf nicht vorgesehen, da für sie andere Unterstützungen bestehen.

Strengere Pflichten und mögliche Kürzungen

Wer arbeitsfähig ist, soll künftig stärker verpflichtet werden, an Maßnahmen des Arbeitsmarktservice und gegebenenfalls des Integrationsfonds teilzunehmen. Dazu gehören etwa Sprachkurse, Wertekurse und Programme zur beruflichen Eingliederung.

Bei schuldhafter Verweigerung droht laut Gesetzesentwurf zunächst eine Kürzung der Sozialhilfe um mindestens 25 Prozent. Bei wiederholten Verstößen sind weitere Kürzungen möglich. Ein vollständiger Entfall ist nur unter besonders strengen Voraussetzungen vorgesehen. Die Absicherung bestimmter grundlegender Wohnbedürfnisse und unterhaltsberechtigter Angehöriger muss berücksichtigt werden.

Nicht alle Sozialhilfebezieher unterliegen denselben Pflichten. Ausnahmen gelten unter anderem für Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen, Personen im Pensionsalter und Menschen mit gesetzlich anerkannten Betreuungspflichten.

Wien fordert eine Pause

Die geplante Reform sorgt zwischen Bund und Ländern für Diskussionen. Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) warnt vor hohen Kosten, zusätzlicher Bürokratie und offenen Fragen bei der technischen Umsetzung. Er fordert deshalb, die Vorbereitungen vorerst zu unterbrechen und die strittigen Punkte zu klären.

Anders beurteilt AMS-Chef Johannes Kopf die Reform. Im Ö1-Morgenjournal sprach er sich gegen eine grundsätzliche Pause aus. Zwar erwartet er zunächst höhere Verwaltungs- und Programmierkosten beim AMS und in den Bundesländern. Langfristig könnten durch eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt jedoch Einsparungen entstehen.

Kopf räumte ein, dass im bisherigen System teilweise zu lange und zu hohe Leistungen ausbezahlt worden seien. Gleichzeitig betonte er, dass die meisten Menschen arbeiten wollten, allerdings nicht immer zu den angebotenen Bedingungen.

Sozialorganisationen warnen

Das Netzwerk arbeit plus weist darauf hin, dass strengere Vorschriften allein nicht ausreichen. Ende Oktober 2026 kamen in Österreich mehr als fünf Arbeitsuchende auf eine sofort verfügbare offene Stelle. Gleichzeitig waren über 104.000 Menschen seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung. Damit die Reform tatsächlich zu mehr Beschäftigung führt, müssten aus Sicht der Organisation ausreichend Ausbildungsplätze, Deutschkurse, Kinderbetreuung und individuelle Unterstützungsangebote zur Verfügung stehen.

Wann treten die Änderungen in Kraft?

Die Bundesregierung strebt einen Beschluss noch im Dezember 2026 an. Nach dem derzeitigen Gesetzesentwurf sollen die Bundesländer neun Monate Zeit für ihre Ausführungsgesetze erhalten. Für Menschen, die bereits Sozialhilfe beziehen, sind außerdem Übergangsregelungen vorgesehen. Ob die neuen Beträge und Pflichten tatsächlich schon 2027 überall gelten, ist deshalb noch offen. Bis zur Umsetzung durch die Bundesländer bleiben die bisherigen gesetzlichen Regelungen maßgeblich.