Österreich bekam 2025 mehr Geld aus Brüssel zurück, als es in den EU-Haushalt einzahlte. Möglich machte das der Corona-Aufbaufonds, dessen Schulden ab 2028 über die europäischen Haushalte zurückgezahlt werden müssen.

Österreich hat 2025 rund 3,1 Milliarden Euro in den regulären EU-Haushalt eingezahlt und daraus etwa 2,1 Milliarden Euro zurückerhalten. Hinzu kamen rund 2,0 Milliarden Euro aus dem europäischen Corona-Aufbaufonds. Insgesamt flossen damit rund 4,1 Milliarden Euro nach Österreich, also ungefähr eine Milliarde Euro mehr als eingezahlt wurde.

Warum Österreich mehr Geld bekam

Normalerweise gehört Österreich zu jenen EU-Staaten, die mehr einzahlen, als sie unmittelbar an Förderungen zurückerhalten. In den Jahren 2021 bis 2024 lagen die österreichischen EU-Beiträge zwischen rund 3,0 und 3,5 Milliarden Euro jährlich. Die regulären Rückflüsse erreichten dagegen jeweils etwa 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro.

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Die Ausnahme im Jahr 2025 erklärt sich durch das europäische Aufbauinstrument NextGenerationEU (NGEU). Die EU hatte dieses Programm 2021 als Reaktion auf die Corona-Pandemie eingerichtet. Sein ursprüngliches Finanzierungsvolumen betrug rund 800 Milliarden Euro. Anders als der reguläre EU-Haushalt wurde das Programm über gemeinsame Kreditaufnahmen der Europäischen Union finanziert. Die Mitgliedstaaten erhielten daraus sowohl nicht rückzahlbare Zuschüsse als auch Darlehen.

Österreich bekam im Rahmen seines nationalen Aufbauplans rund vier Milliarden Euro an Zuschüssen. Die fünfte und letzte Auszahlung von 306 Millionen Euro erfolgte am 30. Oktober 2026. Damit sind sämtliche vorgesehenen Mittel aus der österreichischen Aufbau- und Resilienzfazilität ausbezahlt.

Ab 2028 beginnt die Rückzahlung

Der finanzielle Vorteil hat allerdings eine langfristige Kehrseite. Ab 2028 beginnt die EU mit der Tilgung jener Schulden, die sie für die nicht rückzahlbaren Zuschüsse aufgenommen hat. Die vollständige Rückzahlung muss spätestens 2058 abgeschlossen sein.

Das bedeutet nicht, dass Österreich seine erhaltenen Förderungen unmittelbar als eigenen Kredit zurückzahlen muss. Vielmehr erfolgt die Finanzierung des Schuldendienstes über künftige EU-Haushalte. Österreich beteiligt sich daran entsprechend den dann geltenden Beitragsregeln.

Schon heute fallen für die gemeinsamen Schulden Zinskosten an. Ab 2028 kommt die Rückzahlung des aufgenommenen Kapitals hinzu. Das könnte den Spielraum für andere EU-Ausgaben einschränken oder höhere Finanzierungsbeiträge erforderlich machen.

Für 2026 veranschlagt das österreichische Finanzministerium einen EU-Beitrag von 4,0 Milliarden Euro. In den Bundesvoranschlägen für 2027 und 2028 sind jeweils 4,4 Milliarden Euro vorgesehen. Diese Beträge beruhen auf der bisherigen Budgetplanung und können sich insbesondere für 2028 durch die Verhandlungen über den neuen EU-Finanzrahmen ändern.

Wohin das Geld aus Brüssel fließt

Den größten Anteil der regulären EU-Rückflüsse erhielt Österreich 2025 im Bereich Landwirtschaft mit rund 1,189 Milliarden Euro. Weitere 321 Millionen Euro entfielen auf Forschung und Innovation. Für die Regionalförderung, auch Kohäsionspolitik genannt, flossen rund 280 Millionen Euro.

Gut 138 Millionen Euro gingen in europäische strategische Investitionen, darunter rund 92 Millionen Euro für Verkehrsprojekte. Für das Bildungs- und Austauschprogramm Erasmus+ standen knapp 94 Millionen Euro bereit. Die EU-Gelder erreichen dabei nicht ausschließlich den österreichischen Staatshaushalt. Ein Teil fließt direkt an Unternehmen, Forschungseinrichtungen, landwirtschaftliche Betriebe und andere Förderempfänger.

Österreich kämpft um seinen Rabatt

Besonders umstritten ist die Finanzierung des nächsten EU-Mehrjahresbudgets für 2028 bis 2034. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) fordert, dass Österreich auch künftig einen Rabatt auf seine EU-Beiträge erhält. Gleichzeitig spricht er sich gegen nominelle Kürzungen bei den Mitteln für die österreichische Landwirtschaft aus.

Für den Zeitraum 2021 bis 2027 hatte Österreich unter dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz einen jährlichen Pauschalrabatt von 565 Millionen Euro zu Preisen von 2020 ausgehandelt. Nach Berücksichtigung der Preisentwicklung und des österreichischen Anteils an der Finanzierung anderer Rabatte verringerte sich der EU-Beitrag 2025 dadurch um 424,4 Millionen Euro. Die geltenden Rabattregelungen laufen Ende 2027 aus. Die EU-Kommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, solche Ermäßigungen künftig abzuschaffen.

Am 21. November legte EU-Ratspräsident António Costa einen neuen Kompromissvorschlag für den nächsten EU-Haushalt vor. Dieser sieht weitere Einsparungen und zusätzliche Einnahmequellen vor. Auch eine langsamere Tilgung der Corona-Schulden während der ersten sieben Jahre wird diskutiert. Eine endgültige Einigung steht noch aus.

Ist Österreich trotzdem Nettozahler?

Ja, wenn man ausschließlich den regulären EU-Haushalt betrachtet. Die zusätzlichen Corona-Mittel führten 2025 zwar rechnerisch zu einem positiven Saldo, dieser bildet die künftige Beteiligung Österreichs am Schuldendienst aber nicht vollständig ab. Zudem lässt sich der wirtschaftliche Nutzen der EU-Mitgliedschaft nicht allein aus Einzahlungen und Förderungen berechnen. Auch der gemeinsame Binnenmarkt, der grenzüberschreitende Handel und Investitionen in anderen Mitgliedstaaten können Österreich zugutekommen.

Die Milliarden aus dem Corona-Aufbaufonds haben Österreichs EU-Bilanz vorübergehend ins Positive gedreht. Wie teuer die gemeinsame Schuldenfinanzierung langfristig wird, hängt jedoch wesentlich von den künftigen EU-Budgets ab.