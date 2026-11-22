Kroatien will seine Autobahnmaut ab März 2027 vollständig umstellen. Doch neue Zahlen zeigen: 54 Kontrollanlagen fehlen noch, bei der Entwicklung der Bezahl-App gab es Probleme und selbst die bisherigen Rabatte für Stammkunden sind nicht gesichert. Für Autofahrer könnte sich damit mehr ändern als bisher angenommen.

Ab dem 1. März 2027 sollen die traditionellen Mautstationen auf Kroatiens Autobahnen schrittweise der Vergangenheit angehören. Statt an Schranken anzuhalten und ein Ticket zu ziehen, sollen Autofahrer künftig ohne Unterbrechung weiterfahren können. Kameras und elektronische Lesegeräte übernehmen die Erfassung. Doch eine aktuelle Auskunft der kroatischen Autobahngesellschaft Hrvatske autoceste (HAC) vom 20. November zeigt, dass beim 160 Millionen Euro teuren Projekt Crolibertas noch wichtige Fragen offen sind.

158 von 212 Anlagen sind bereits errichtet

Insgesamt sind auf dem kroatischen Autobahnnetz 212 elektronische Kontrollportale vorgesehen. Davon wurden laut HAC bisher 158 errichtet.

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Das bedeutet: Knapp drei Monate vor dem geplanten Start fehlen noch 54 Anlagen.

Die bereits aufgestellten Portale werden derzeit mit Kameras und Antennen ausgerüstet. Parallel dazu arbeiten die Verantwortlichen an der zentralen Datenverarbeitung und an den digitalen Bezahlmöglichkeiten. Auch die Kontrollfahrzeuge stehen inzwischen bereit. Insgesamt wurden 74 speziell ausgestattete Fahrzeuge ausgeliefert, die künftig bei der Überwachung der Mautzahlung zum Einsatz kommen sollen. Das neue System soll sämtliche mautpflichtigen Autobahnen umfassen, einschließlich der Strecken nach Istrien und der Autobahn Zagreb–Macelj, die besonders viele Reisende aus Österreich benutzen.

Ausgerechnet bei der Bezahl-App gab es Probleme

Eine der größten Schwierigkeiten betrifft nicht die Autobahn selbst, sondern die Technik, mit der Autofahrer ihre Fahrzeuge registrieren und bezahlen sollen. Im Oktober musste HAC eine Ausschreibung für das Internetportal, die Smartphone-App und wichtige Datenschnittstellen aufheben. Keines der eingereichten Angebote erfüllte die vorgesehenen Anforderungen. Damit entstand die Frage, ob die digitalen Funktionen rechtzeitig fertig werden.

Nun hat HAC gegenüber der kroatischen Zeitung „Novi list“ erklärt, einen finanziell günstigeren Umsetzungsweg gefunden zu haben. Die benötigten Funktionen sollen direkt mit dem Hauptsystem des slowakischen Technologieunternehmens SkyToll verbunden werden.

Trotz der Schwierigkeiten hält HAC weiterhin am 1. März 2027 als Starttermin fest.

Der ÖAMTC weist allerdings darauf hin, dass sich die ursprünglich für das Frühjahr vorgesehene Einführung verzögern könnte. Eine offiziell beschlossene Verschiebung gibt es derzeit nicht.

Was passiert mit den bisherigen ENC-Rabatten?

Für Menschen, die regelmäßig nach Kroatien fahren, könnte eine andere Frage sogar wichtiger sein. Bisher lässt sich mit dem elektronischen ENC-Mautgerät gegenüber der gewöhnlichen Mautzahlung Geld sparen.

Der derzeitige kroatische Tarifrahmen ermöglicht für die elektronische Bezahlung einen Rabatt von 21,74 Prozent. Unter bestimmten Voraussetzungen sind zusätzliche Ermäßigungen vorgesehen. Bei einer angenommenen regulären Mautgebühr von 30 Euro entspricht ein Rabatt von 21,74 Prozent einer Ersparnis von rund 6,52 Euro pro Fahrt. Bei zehn entsprechenden Fahrten wären das bereits mehr als 65 Euro.

Ob diese Vorteile im neuen System unverändert bestehen bleiben, ist allerdings noch nicht entschieden.

HAC bestätigte am 20. November, dass die künftigen Tarifmodelle und Vergünstigungen noch ausgearbeitet und abgestimmt werden. Für Besitzer einer ENC-Box bedeutet das: Sie können derzeit nicht sicher davon ausgehen, dass ihre bisherigen Konditionen 2027 unverändert weitergelten.

Gute Nachricht für Besitzer einer ENC-Box

Zumindest bei den Geräten selbst gibt es inzwischen Klarheit. Wer bereits eine funktionierende kroatische ENC-Box besitzt, muss wegen der Umstellung grundsätzlich kein neues Gerät kaufen.

Allerdings muss die bestehende Box künftig mit dem jeweiligen Fahrzeugkennzeichen und einem gültigen Zahlungsmittel verknüpft werden. Das ist ein wichtiger Unterschied zum bisherigen System.

Auch Autofahrer, die keine ENC-Box besitzen, können die Autobahn weiterhin nutzen. Sie müssen ihr Kennzeichen im neuen System registrieren und eine Zahlungsmethode hinterlegen. Die Kennzeichenerkennung erfolgt anschließend automatisch über Kameras. Für schwere Fahrzeuge der Mautkategorien III und IV wird ein elektronisches Mautgerät hingegen verpflichtend.

Plötzlich piepst die ENC-Box: Wird bereits Geld abgebucht?

Eine weitere Besonderheit betrifft Autofahrer, die schon jetzt auf kroatischen Autobahnen unterwegs sind. Einige haben festgestellt, dass ihre ENC-Geräte beim Durchfahren der neuen Kontrollportale plötzlich einen Signalton abgeben. Die kroatische Autobahngesellschaft hat dafür eine Erklärung: Die Geräte reagieren auf die bereits installierte Technik.

Das Geräusch bedeutet nicht, dass eine zusätzliche Maut abgebucht wurde.

Derzeit werden unter anderem die Erkennung von ENC-Geräten, das automatische Lesen der Kennzeichen und die Zuordnung der Fahrzeugkategorien getestet. Die technischen Tests laufen somit bereits im normalen Straßenverkehr, obwohl das neue Bezahlsystem noch nicht offiziell in Betrieb ist.

Auch Menschen ohne Smartphone sollen bezahlen können

Besonders für ältere Reisende ist wichtig, dass Crolibertas nicht ausschließlich über eine Smartphone-App funktionieren soll. Nach den Angaben von HAC sind neben dem Internetportal und der App auch Verkaufsbüros und weitere autorisierte Registrierungsstellen vorgesehen.

Zu Beginn sollen zudem eigene Schnellregistrierungsspuren an Autobahnauffahrten zur Verfügung stehen. Auch Personen mit einer gesetzlich anerkannten Behinderung, die Anspruch auf Mautbefreiung haben, sollen diesen Vorteil behalten. Allerdings müssen sie ihr Fahrzeug künftig über das vorgesehene Verfahren im neuen System anmelden.

Was Autofahrer aus Österreich beachten sollten

Für Reisen bis einschließlich Februar 2027 bleibt zunächst alles beim bisherigen System. Die Maut kann weiterhin an den vorhandenen Mautstationen bezahlt werden. Wer dagegen im Frühjahr oder Sommer 2027 nach Kroatien fährt, sollte vorher überprüfen, ob Crolibertas tatsächlich gestartet ist und welche Registrierung erforderlich wird.

Eine besondere Bedeutung hat dabei die korrekte Zuordnung von Kennzeichen, Fahrzeugkategorie und Zahlungsmittel. Denn nach dem kroatischen Mautgesetz können bei einer Fahrt ohne vorgeschriebene Registrierung zusätzliche Forderungen und unter bestimmten Voraussetzungen Verwaltungsstrafen entstehen.

Die neue Kroatien-Maut soll Autofahrern künftig lange Wartezeiten ersparen. Doch knapp drei Monate vor dem geplanten Start sind ausgerechnet zwei für Reisende entscheidende Fragen offen: Wann funktioniert das neue Bezahlsystem vollständig und wie viel kostet die Autobahnfahrt künftig tatsächlich?