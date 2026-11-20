Kroatien schafft die Mauthäuschen ab, doch wer unregistriert fährt, zahlt drauf. Schon ein schmutziges Kennzeichen kann teuer werden.

Ab März 2027 sollen in Kroatien die Mauthäuschen verschwinden, stattdessen soll die Maut über elektronisch gescannte Kennzeichen abgewickelt werden. Voraussetzung ist, dass Fahrzeug und Kennzeichen schon vor Fahrtantritt registriert sind. Wie viel zu bezahlen ist, hängt von den zurückgelegten Kilometern und von der Fahrzeugkategorie ab. Mit dem neuen System sollen die Wartezeiten an der kroatischen Grenze in der Urlaubszeit kürzer werden.

Registrierung vor Fahrtantritt

Online kann die Anmeldung über die Webseite oder die App des Mautbetreibers erfolgen, wobei auch eine Zahlungsmöglichkeit anzugeben ist. Daneben gibt es die Option, sich an eigenen Schnellregistrierungsspuren und Terminals vor den Autobahnauffahrten sowie auf Rastplätzen anzumelden.

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Hohe Strafen

Nach Angaben der „Krone“ werden für Autofahrer, die ohne Registrierung unterwegs sind, neben der regulären Streckenmaut ein gesetzlicher Strafzuschlag von 120 Euro sowie ein Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit in Höhe von 300 bis 600 Euro fällig. In Summe ergeben sich dadurch Zusatzkosten von 420 bis 720 Euro. Unternehmen droht bei einer vergessenen Registrierung ein Bußgeld von 1.900 Euro.

Lässt sich das Kennzeichen wegen Schmutz oder Schnee nicht erfassen, beträgt das Bußgeld ebenfalls 300 bis 600 Euro. Geahndet werden kann außerdem, wer Störgeräte mitführt oder eine ENC-Mautbox verwendet, für die das Fahrzeug nicht registriert ist.