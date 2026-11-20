Pfefferspray in Wien, Generalstreik in Italien, gesicherte Schaufenster in Frankfurt. Europas Jugend geht heute auf die Straße.

In Wien ist es am Vormittag zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und nahm mehrere Personen fest. Hintergrund sind Jugendproteste, zu denen in 25 europäischen Ländern aufgerufen wurde. Seit 15 Uhr ist in der Wiener Innenstadt eine weitere Großdemonstration im Gang. Zu Kundgebungen in der Stadt hat außerdem die Gruppe „Gen Z regelt“ aufgerufen.

Europaweite Proteste

„Fight for our future, not their wars“ lautet das Motto der transnationalen Youth Strike Coalition. Sie fordert Schüler auf, am Freitag das Klassenzimmer zu verlassen und auf der Straße zu protestieren. Geplant sind außerdem Blockaden von Universitäten. Das Bündnis gibt an, von mehr als 50 nationalen Organisationen getragen zu werden, unter ihnen große Studierendenvereinigungen aus Frankreich, Italien und Spanien. Die Veranstalter gehen davon aus, dass sich mindestens Hunderttausende Menschen beteiligen.

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Die Allianz verlangt ein Ende der nationalen Aufrüstungsprogramme und will stattdessen Investitionen in Bildung und Sozialstaat sehen. Den Militärdienst weist sie prinzipiell zurück. Darüber hinaus pocht sie auf Solidarität mit unterdrückten Menschen auf der ganzen Welt, im Besonderen mit den Palästinensern.

In Italien fallen die Jugendproteste mit einem dreitägigen Generalstreik zusammen. Daran beteiligen sich Beschäftigte aus Bildung, Gesundheit und öffentlichem Nahverkehr. Laut der Zeitung „La Repubblica“ sind im ganzen Land mehr als hundert Demonstrationen geplant. In Spanien trifft der Protesttag mit dem Todestag des Diktators Francisco Franco zusammen. Die Jugendlichen wollen um die Mittagszeit auf die Straße gehen, am Abend sind antifaschistische Kundgebungen angesetzt.

„In unserer Generation herrscht eine massive Unzufriedenheit mit den aktuellen Verhältnissen“, so ein Schweizer Mitglied der linken Jungpartei Juso im Gespräch mit swissinfo.ch. Gegenüber France 24 äußerte sich eine britische Schülerin so: „Wir glauben fest an die Stimme der Jugend und an den Einfluss, den sie auf die Welt der Erwachsenen haben wird.“

Demozug entlang der Zieglergasse. Video: KOSMO

Deutschland im Fokus

In 39 deutschen Städten sind Demonstrationen angekündigt. Getrennt davon zu betrachten ist die organisatorische Präsenz von „Gen Z regelt“. Nach eigenen Angaben ist die Gruppe in 73 Städten aktiv.

Zum Schutz der Frankfurter Innenstadt sind mehr als 2000 Polizeikräfte vorgesehen. Parallel zu den Jugendprotesten wird dazu aufgerufen, Geschäfte zu zerstören und zu plündern. Ein Beitrag auf Indymedia (Online-Plattform) enthält folgende Ankündigung der Verfasser: „Wir werden Feuer und Steine über die Metropole des Raubtierkapitalismus legen.“

Zahlreiche Geschäfte haben schon am Donnerstag damit begonnen, ihre Schaufenster abzusichern. Einige Betriebe planen, am Freitag gar nicht erst aufzusperren.