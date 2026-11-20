Der Jugendstreik vor der Universität Wien endet nach weniger als einer Stunde mit einem Polizeieinsatz. Laut Medienberichten kommt es zu Auseinandersetzungen, mehrere Personen werden angehalten und Pfefferspray wird eingesetzt.

Vor dem Hauptgebäude der Universität Wien haben sich am Freitag, 20. November 2026, Hunderte Menschen zum internationalen Jugendstreik versammelt. Doch die Kundgebung nahm einen unerwarteten Verlauf: Wie oe24 berichtet, erklärte die Polizei die Versammlung nach weniger als einer Stunde für aufgelöst. Zuvor soll es zu Ausschreitungen gekommen sein.

Auseinandersetzungen mit Polizei

Nach Angaben von oe24 gingen einzelne Demonstranten auf Polizisten los. Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin mehrere Personen in Gewahrsam und setzten auch Pfefferspray ein. Die Demonstranten hatten zuvor zeitweise den Zugang zur Universität blockiert.

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Nach den ersten Anhaltungen wurden laut dem Bericht vermehrt polizeikritische Parolen gerufen. Unter anderem skandierten Teilnehmer „Ganz Wien hasst die Polizei“. Andere riefen den Betroffenen „Ihr seid nicht allein“ zu.

Wie viele Personen tatsächlich angehalten wurden und ob es Verletzte gab, ist bislang nicht bekannt. Eine detaillierte offizielle Stellungnahme der Wiener Polizei zu den Vorfällen liegt noch nicht vor.

Jugendliche fordern mehr Geld für Bildung

Organisiert wurde der Jugendstreik von der Initiative „Uni streikt!“. Unter dem Motto „Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege!“ protestieren die Teilnehmer gegen steigende Rüstungsausgaben und die zunehmende Militarisierung Europas. Die Jugendlichen fordern, öffentliche Mittel stärker in Bildung, Klimaschutz, leistbares Wohnen und soziale Sicherheit zu investieren. Ihrer Ansicht nach werden für militärische Aufrüstung Milliarden bereitgestellt, während in Bereichen, die junge Menschen unmittelbar betreffen, wichtige Investitionen fehlen.

Auch der Krieg im Nahen Osten spielte bei der Kundgebung eine Rolle. Laut oe24 waren wiederholt die Parolen „Free Palestine“ und „Uni Wien free Palestine“ zu hören.

Europaweiter Protesttag

Die Protestaktion ist Teil eines internationalen Jugendstreiks, zu dem ein Bündnis aus mehr als 50 Studierenden- und Jugendorganisationen aufgerufen hat. Nach Angaben der Veranstalter sind in mehr als 25 europäischen Ländern Aktionen geplant. Unterstützt werden die Proteste unter anderem von Attac, Fridays for Future und weiteren Jugend- und Studierendenorganisationen. Auch in mehreren österreichischen Städten finden am Freitag Kundgebungen statt, darunter Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Steyr. Im Mittelpunkt stehen Forderungen nach besseren Lebensbedingungen und einer stärkeren Beteiligung junger Menschen an politischen Entscheidungen.

Nächste Demonstration am Nachmittag

Trotz der vorzeitigen Auflösung des Jugendstreiks vor der Universität Wien ist für den Nachmittag eine weitere Demonstration geplant. Ab 15 Uhr versammeln sich die Teilnehmer am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof. Der Abmarsch ist für etwa 15.30 Uhr vorgesehen. Der von „Stop ReArm Europe“ mitorganisierte Protestzug führt über die Mariahilfer Straße, Zieglergasse, Lindengasse, Kirchengasse und Babenbergerstraße weiter über die Ringstraße zum Heldenplatz. Dort soll die Abschlusskundgebung stattfinden.

Die Veranstalter rechnen mit mehreren Tausend Teilnehmern. Laut ÖAMTC wurden für den Nachmittagszug rund 1.000 Personen angemeldet. Wie viele tatsächlich erscheinen werden, ist noch offen.

Autofahrer müssen sich deshalb erneut auf zeitweise Straßensperren und Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt einstellen. Besonders betroffen sind die Ringstraße, die Mariahilfer Straße und angrenzende Verkehrsachsen. Der ÖAMTC empfiehlt, für Fahrten in die Innenstadt möglichst auf die U-Bahn auszuweichen.