Streik am Vormittag, Protestmarsch am Nachmittag: Wien steht am Freitag vor erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zwei Demonstrationen gegen die europäische Aufrüstung könnten die Ringstraße für mehrere Stunden lahmlegen.

Am Freitag, 20. November 2026, müssen sich Autofahrer in der Wiener Innenstadt auf längere Staus und zeitweise Straßensperren einstellen. Zwei Demonstrationen gegen steigende Rüstungsausgaben führen durch zentrale Verkehrsachsen. Laut ÖAMTC sind für beide Kundgebungen jeweils rund 1.000 Teilnehmer angemeldet. Die Veranstalter rechnen teilweise mit einer deutlich höheren Beteiligung.

Die Aktionen sind Teil einer europaweiten Protestbewegung gegen Aufrüstung und Militarisierung. Unter dem Motto „Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege!“ fordern Jugend-, Studierenden- und zivilgesellschaftliche Organisationen mehr Geld für Bildung, Klimaschutz, leistbares Wohnen und soziale Sicherheit. Das europaweite Bündnis „Stop ReArm Europe“ umfasst nach eigenen Angaben mehr als 1.000 Organisationen.

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Demonstrationen ab 9.30 Uhr

Den Auftakt bildet ein Jugendstreik vor dem Hauptgebäude der Universität Wien. Die Veranstalter rufen für 10 Uhr zur Teilnahme auf. Laut den Verkehrsankündigungen beginnt die Demonstration am Universitätsring bereits gegen 9.30 Uhr. Der Zug soll auf der Ringstraße entgegen der üblichen Fahrtrichtung bis zum Parlament führen. Verkehrsbehinderungen sind dort voraussichtlich bis etwa 14 Uhr möglich.

Am Nachmittag folgt eine weitere Kundgebung beim Christian-Broda-Platz am Westbahnhof. Die Teilnehmer versammeln sich laut Veranstaltern ab 15 Uhr, der Demonstrationszug soll gegen 15.30 Uhr starten. Die Route führt über die Mariahilfer Straße, Zieglergasse, Lindengasse, Kirchengasse, erneut über die Mariahilfer Straße und weiter über die Babenbergerstraße, die Ringstraße und das Burgtor bis zum Heldenplatz.

Die Abschlusskundgebung ist am Heldenplatz vorgesehen. Laut Wirtschaftskammer soll die Demonstration gegen 17 Uhr enden, der ÖAMTC rechnet mit Verkehrsmaßnahmen bis ungefähr 17.30 Uhr. Die tatsächliche Dauer der Sperren hängt vom Verlauf der Kundgebung ab.

Ringstraße zeitweise gesperrt

Besonders betroffen sind laut ÖAMTC die Ringstraße, die gesamte Zweierlinie und zahlreiche Zufahrten in die Innenstadt. Auch rund um den Karlsplatz, Schwarzenbergplatz, die Rechte Wienzeile und die Lothringerstraße kann es zu Verzögerungen kommen. Behinderungen sind außerdem auf wichtigen Zufahrtsstraßen wie Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Favoritenstraße, Burggasse, Lerchenfelder Straße und Josefstädter Straße möglich. Die Polizei entscheidet vor Ort, welche Straßen für den Demonstrationszug gesperrt und wann sie wieder freigegeben werden.

Der ÖAMTC empfiehlt, für Fahrten in die Innenstadt möglichst auf die U-Bahn auszuweichen. Autofahrer sollten die betroffenen Bereiche nach Möglichkeit großräumig über den Gürtel oder die A23 umfahren. Auch bei oberirdischen öffentlichen Verkehrsmitteln können im Bereich der Demonstrationsrouten Einschränkungen auftreten.

Protest gegen 800 Milliarden Euro

Hinter den Kundgebungen steht vor allem die Kritik an den europäischen Rüstungsplänen. Die Demonstrierenden fordern, öffentliche Mittel stärker in Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und leistbares Wohnen zu investieren. Das Bündnis argumentiert, dass steigende Militärausgaben den finanziellen Spielraum für soziale und ökologische Maßnahmen einschränken könnten.

Im Mittelpunkt steht der europäische Verteidigungsplan „ReArm Europe“ beziehungsweise „Readiness 2030“. Die Europäische Kommission stellte im März 2025 ein Konzept vor, mit dem bis zu 800 Milliarden Euro an zusätzlichen Verteidigungsinvestitionen ermöglicht werden sollen. Davon entfallen rechnerisch bis zu 650 Milliarden Euro auf möglichen zusätzlichen Ausgabenspielraum der EU-Mitgliedstaaten, ermöglicht durch eine flexiblere Anwendung der europäischen Fiskalregeln. Weitere bis zu 150 Milliarden Euro sind über das Kreditinstrument SAFE vorgesehen, das die gemeinsame Beschaffung von Verteidigungsgütern unterstützen soll.

Die 800 Milliarden Euro sind somit weder ein bereits vollständig beschlossenes Ausgabenpaket noch eine direkte Auszahlung aus dem EU-Haushalt. Es handelt sich um das angestrebte zusätzliche Finanzierungspotenzial. Die EU begründet den Ausbau ihrer Verteidigungsfähigkeit insbesondere mit der veränderten Sicherheitslage in Europa und der Notwendigkeit, militärische Fähigkeiten zu stärken.

Die Organisatoren der Proteste lehnen diese Schwerpunktsetzung ab. Zu den unterstützenden Gruppen gehören unter anderem Attac, Fridays for Future, die Aktion kritischer Schüler*innen, die Sozialistische Jugend sowie die Initiativen „Uni streikt!“ und „Schule brennt!“. Auch außerhalb Wiens sind Aktionen angekündigt. Proteste sind unter anderem in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Steyr vorgesehen. Die Veranstaltungen sind Teil eines internationalen Aktionstages, an dem sich Jugend- und Friedensinitiativen in mehreren europäischen Ländern beteiligen.