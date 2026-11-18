Fünf Städte, ein Tag, ein klares Signal. Am 20. November bleiben Kroatiens Schulbänke leer, während 25 Länder gemeinsam auf die Straße gehen.

Am Freitag, dem 20. November, sind in Zagreb, Rijeka, Pula, Zadar und Osijek Proteste geplant. Sie finden im Rahmen des International Youth Strike statt und werden vom landesweiten Jugendstreik getragen, der mit einem ganztägigen Unterrichtsboykott verbunden ist. Unterstützung kommt von der Studierendenvertretung der Fakultät für Politikwissenschaften der Universität Zagreb (FPZG). Sie beschloss bei ihrer ordentlichen Sitzung, den Streik an der Fakultät mitzutragen. Auf ihren Social-Media-Kanälen begründet die Vertretung den Schritt mit den zahlreichen Problemen im Studienalltag.

Zudem seien mehrere ihrer Vorschläge bislang ohne konkrete Antworten geblieben. Am selben Tag veranstaltet die FPZG an der Fakultät ein Plenum, bei dem Studierende Probleme schildern und gemeinsam Forderungen erarbeiten sollen. Wortmeldungen können auch über ein Google-Formular eingebracht werden. Der Boykott richtet sich an Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen sowie an Studierende und gilt ganztägig.

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Forderungen im Überblick

Der Jugendstreik steht unter dem Motto „Für unsere Zukunft, nicht für ihre Kriege“. Im Zentrum stehen fünf Themenfelder: leistbareres Wohnen, niedrigere Lebenshaltungskosten, bessere öffentliche Dienstleistungen, Demilitarisierung und Umweltschutz. Besonders betont wird die Wohnkrise.

Junge Menschen, vor allem jene, die für das Studium ihre Heimatstadt verlassen, müssen mit hohen Mieten und zu wenigen Plätzen in Studierendenheimen zurechtkommen. Die Veranstalter fordern deshalb mehr öffentliche und soziale Investitionen ins Wohnen, den Ausbau von Unterkünften und Schutz vor Verdrängung aus Heimen und Privatwohnungen während der Tourismussaison. Konkret schlagen sie vor, die Kapazitäten für Studierendenunterkünfte bis 2030 um mindestens 5.000 Plätze aufzustocken.

Außerdem verlangen sie Maßnahmen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und eine Abfederung höherer Energiepreise. Studierende sollen besser und hochwertiger verpflegt, studentische Arbeitskräfte stärker geschützt werden. An weiterführenden Schulen sollen warme Mahlzeiten eingeführt und die öffentlichen Zuschüsse für die Schülerverpflegung angehoben werden.

Im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen treten die Organisatoren für mehr Geld für Bildung und Forschung ein, für einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie für leichter erreichbare psychologische und psychotherapeutische Hilfe an Schulen und Fakultäten. Genannt werden ein rascherer Bau der Studierendenpoliklinik in Zagreb und der Aufbau ähnlicher Einrichtungen in größeren Städten. Darüber hinaus lehnen sie Militarisierung und verpflichtende militärische Ausbildung ab und sprechen sich für die Abschaffung des verpflichtenden Wehrdienstes aus. Der vierte Jahrgang begann am 21. Oktober 2026 mit der zweimonatigen Grundausbildung, dazu wurden 1.000 Personen einberufen.

Internationaler Rahmen

Die kroatische Initiative ist Teil des International Youth Strike, der am selben Tag junge Menschen aus 25 europäischen Ländern zusammenbringt. Das gemeinsame Vorgehen wurde bei einem Treffen in Köln im Juni dieses Jahres vereinbart. Die Forderungen wurden an die Gegebenheiten in Kroatien angepasst. Mit dem Unterrichtsboykott soll der Unmut aus den sozialen Netzwerken in den öffentlichen Raum getragen werden. Die Organisatoren wollen ihre Aktivitäten auch nach dem 20. November fortsetzen.

Wie viele Bildungseinrichtungen und Studierende sich beteiligen werden, ist derzeit offen. Die Liste der teilnehmenden Schulen und Fakultäten soll vor der Aktion veröffentlicht werden.