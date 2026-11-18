Ein Balkon, eine Nacht im April, zwei Opfer ohne jede Verbindung zum Angeklagten. In Graz stellt sich ein 17-Jähriger nun den Geschworenen.

In Graz muss sich ein 17-Jähriger vor Gericht verantworten. Er soll im April im steirischen St. Peter am Ottersbach ein betagtes Ehepaar attackiert haben. Die Anklage lautet auf Mord an einem 84-Jährigen und versuchten Mord an dessen 80-jähriger Ehefrau. Für den Prozess am Grazer Straflandesgericht sind der 18. und 19. November vorgesehen.

Der Beschuldigte aus der Region räumte die Tat ein und nannte als Beweggrund „Mordlust“. Laut Anklage tötete er den 84-jährigen Mann in dessen Bett und verletzte die 80-jährige Ehefrau lebensgefährlich. Der Prozess findet am Grazer Straflandesgericht vor einem Geschworenengericht statt.

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Gezielte Auswahl

Der 17-Jährige kannte das Ehepaar nach eigenen Angaben nicht persönlich. Er soll das Haus gezielt ausgewählt haben, weil er von den älteren Bewohnern kaum Gegenwehr erwartete. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord an dem 84-Jährigen und versuchten Mord an dessen 80-jähriger Ehefrau vor. Die Frau überlebte schwer verletzt.

Mit einem Messer und einem Hammer ausgerüstet, stieg er über einen Balkon ins Haus. Wegen des hohen Alters der Bewohner rechnete er mit kaum Widerstand. Dann tötete er den Mann und verletzte die Frau lebensgefährlich.

Psychiatrisches Gutachten

Ein kinder- und jugendpsychiatrisches Gutachten stellt beim Angeklagten eine psychische Störung fest, bescheinigt ihm aber zugleich, zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen zu sein. Verteidigerin Astrid Wagner sagte: „Man kann ihn nicht beurteilen wie einen völlig normalen Menschen.“ Sie fügte hinzu: „Aber man hätte wohl schon damals genauer hinschauen müssen.“ Auf die Frage des Richters, wie er sich bei der Tat gefühlt habe, antwortete der Angeklagte: „Ich kann es nicht sagen. Ich habe mich irgendwie taub gefühlt. Ich hab keine Freude verspürt oder so.“

Der Fleischhauerlehrling versorgte daheim seine Verletzungen, weckte seine Mutter und sagte zu ihr: „Mama, ich hab was sehr Schlimmes gemacht. Zuck nicht aus, ich hab zwei Menschen abgestochen.“ Anschließend verständigte er selbst die Polizei und ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen. Im Juni wurde die Untersuchungshaft in eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum umgewandelt.