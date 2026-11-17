Ein Kontakt im Netz, eine Wohnung in Graz, Jahre des Schweigens. Nun fällt am Straflandesgericht das Urteil gegen einen Ex-Politiker.

Ein früherer Neos-Politiker ist am Dienstag am Grazer Straflandesgericht schuldig gesprochen worden, weil er ein 13 Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Er erhielt sechs Jahre Haft, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verhandlung wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Verhandelt wurde der Fall am Dienstag am Grazer Straflandesgericht. Die verhängte Strafe beläuft sich auf sechs Jahre Haft.

Die Vorwürfe

Dem Mann wird vorgeworfen, das Mädchen 2021 auf einer Online-Plattform kennengelernt und danach in eine Wohnung in Graz gelockt zu haben. Dort soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

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Ermittlungen und Rücktritt

Erst einige Jahre später brachte die Jugendliche den Vorfall selbst zur Anzeige. Der Verdacht erhärtete sich durch die Auswertung von Datenträgern und Handys. Nach Angaben der Neos legte der Mann, nachdem der Verdacht aufgekommen war, seine Funktionen und seine Parteimitgliedschaft zurück.