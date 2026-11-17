Belgrad lädt 2027 die Welt ein, der Westbalkan rückt in den Fokus. Niederösterreichs Betriebe bekommen dafür Rat von Insidern vor Ort.

Zwölf Wirtschaftsdelegierte haben beim Exportforum NÖ in der Wirtschaftskammerzentrale in St. Pölten über Geschäftschancen in 20 Auslandsmärkten informiert. Schwerpunkte bildeten die EXPO 2027 in Belgrad sowie die EU-Perspektiven von Montenegro und Albanien. WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser hob die Bedeutung neuer Absatzmärkte hervor: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen wir neue Absatzmärkte erschließen und bestehende Geschäftsbeziehungen ausbauen.“ Bei persönlichen Beratungen der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA standen Delegierte zu 20 Märkten zur Verfügung.

Die Exportalltag-Messe lieferte dazu praxisnahe Informationen zu Finanzierung, Absicherung, Zoll und weiteren Fragen des Auslandsgeschäfts. „Mit dem Exportforum bringen wir sie direkt mit jenen Experten zusammen, die die Märkte und Geschäftsmöglichkeiten vor Ort kennen“, ergänzte Moser.

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EXPO in Belgrad

Vom 15. Mai bis 15. August 2027 wird Belgrad im Rahmen der EXPO 2027 zum internationalen Treffpunkt für Wirtschaft und Innovation. Mehr als 130 Nationen werden erwartet. Niederösterreichischen Unternehmen eröffnet die Weltausstellung eine Bühne für Präsentationen und neue Kontakte. Andreas Haidenthaler, Wirtschaftsdelegierter für Serbien, Montenegro und Nordmazedonien, sagt: „Besonders in den Bereichen Metallprodukte, chemische Erzeugnisse und Elektrotechnik verfügen niederösterreichische Unternehmen über hohe Kompetenz“. Darüber hinaus erkennt er Potenzial bei der Modernisierung Serbiens, und zwar in der Energie-, Wasser- und Verkehrsinfrastruktur, bei emissionsärmeren Produktionstechnologien, im Gesundheitswesen sowie bei industrieller Software, Automatisierung und Planungs- und Wartungsdienstleistungen.

Der Österreich-Pavillon trägt das Motto „Austria. Join the Flow“. Schon im Vorfeld greift das Programm „Flow to EXPO“ den Betrieben unter die Arme, und zwar mit Netzwerkveranstaltungen und Geschäftsanbahnung in der gesamten Westbalkanregion.

EU-Perspektiven Westbalkan

Montenegro gilt als einer der aussichtsreichsten EU-Beitrittskandidaten am Westbalkan. Sämtliche 33 Verhandlungskapitel sind eröffnet, 23 davon vorläufig abgeschlossen. Ein EU-Beitritt 2028 wird als realistisches Ziel gehandelt, fixiert ist er allerdings nicht.

Durch die schrittweise Angleichung an europäische Standards wachsen Rechtssicherheit und Transparenz, wodurch sich auch die Bedingungen für Investitionen verbessern. „Besonders in den Bereichen Energie, Tourismus, Infrastruktur, Umweltwirtschaft und digitale Dienstleistungen ergeben sich interessante Geschäftschancen für niederösterreichische Betriebe“, sagt Haidenthaler. Nachgefragt werden Technologien, Know-how und hochwertige Dienstleistungen.

Albanien hat sämtliche 33 Verhandlungskapitel eröffnet, die ersten davon wurden 2026 vorläufig abgeschlossen. Albanien hatte am 4. November 2026 von 33 Verhandlungskapiteln vier vorläufig abgeschlossen. Gleichzeitig fließen EU-Mittel in Reformen und Infrastrukturprojekte.

Christoph Sturm, Wirtschaftsdelegierter für Griechenland, Albanien und Zypern, sieht die Entwicklung so: „Die EU-Annäherung macht Albanien für österreichische Unternehmen zunehmend attraktiv. Europäische Standards sorgen für mehr Planbarkeit und bessere Rahmenbedingungen. Gleichzeitig entstehen neue Investitionsmöglichkeiten.“ Im ersten Halbjahr 2026 war Österreich, gemessen an den Zuflüssen ausländischer Direktinvestitionen, der größte ausländische Investor in Albanien.

Große Chancen sieht Sturm bei Infrastruktur, erneuerbaren Energien, Tourismus und Digitalisierung. Schwierig bleiben hingegen die Rechtssicherheit, die Verwaltungsverfahren und die Suche nach geeigneten Partnern. „Albanien ist ein Markt, in dem persönliche Kontakte und verlässliche Partner entscheidend sind. Wer hier erfolgreich sein will, muss gut vorbereitet sein“, hält er fest.

„Die Märkte in Zentral- und Südosteuropa bieten unseren niederösterreichischen Betrieben große Chancen. Aber gute Produkte allein reichen nicht.“ Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA steht den Unternehmen mit einem weltweiten Netzwerk, Marktkenntnis und persönlicher Beratung bis zur konkreten Umsetzung zur Seite. „Mit einem weltweiten Netzwerk, Marktkenntnis und persönlicher Beratung begleiten unsere Experten die Unternehmen von der ersten Geschäftsidee bis zur konkreten Umsetzung“, hebt Christian Moser hervor. Aus internationalen Chancen sollen konkrete Aufträge werden.