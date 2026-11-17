Mitten in der Nacht klirren Scheiben am Naschmarkt. Zwei Burschen rennen los, doch die Polizei bleibt ihnen auf den Fersen.

Der Verdacht richtet sich gegen zwei 13-jährige Burschen, die in der Nacht auf Montag am Wiener Naschmarkt für mehrere Sachbeschädigungen verantwortlich sein sollen. Nach kurzer Flucht bekam die Polizei das Duo in der Schleifmühlgasse zu fassen.

Gegen 1.30 Uhr fielen den Polizisten die beiden Jugendlichen im Bereich der Rechten Wienzeile auf. Wenig später wurden Schäden festgestellt. Eine Geschäftsscheibe war eingeschlagen, auf dem Gehsteig lagen Glasscherben. Auch mehrere Marktstände und eine weitere Eingangstür waren beschädigt.

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Betroffene Objekte

Betroffen waren ein Geschäftslokal am Naschmarkt und mehrere Stände. Durch die eingeschlagene Scheibe waren Glasscherben auf den Gehsteig gelangt. Außerdem hatte eine weitere Eingangstür Schaden genommen.

Kurze Verfolgung

Die Jugendlichen ergriffen die Flucht, sobald sie die Polizisten bemerkten. Die Verfolgung begann in der Faulmanngasse und führte über die Mühlgasse und den Kühnplatz bis in die Schleifmühlgasse.

Dort holten die Beamten die beiden ein.