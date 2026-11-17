Ein Haus in Bosnien, eine Wohnung in Serbien oder ein Grundstück in Kroatien: Wenn Eltern sterben, stehen viele Familien in Österreich plötzlich vor komplizierten Erbfragen. Denn bei Immobilien im Ausland entscheidet nicht automatisch das Erbrecht jenes Landes, in dem sich das Haus befindet.

Für zahlreiche Menschen mit Balkan-Wurzeln ist das Elternhaus in der früheren Heimat weit mehr als eine Immobilie. Oft wurde es über Jahrzehnte aufgebaut und soll später an die Kinder weitergegeben werden. Wenn die Eltern sterben, stellen sich jedoch wichtige Fragen: Wer erbt das Haus? Welches Gericht ist zuständig? Und gelten österreichische oder ausländische Vorschriften?

Der letzte Wohnort kann entscheidend sein

Innerhalb der Europäischen Union gelten seit August 2015 gemeinsame Regeln für grenzüberschreitende Erbfälle. Nach der Europäischen Erbrechtsverordnung richtet sich das anwendbare Erbrecht grundsätzlich nach dem letzten gewöhnlichen Aufenthalt der verstorbenen Person. Das bedeutet: Lebte ein bosnischer Staatsbürger dauerhaft in Österreich und hatte hier seinen Lebensmittelpunkt, kann grundsätzlich österreichisches Erbrecht auf seinen Nachlass anzuwenden sein.

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Entscheidend ist dabei nicht, wo die Kinder leben, sondern wo die verstorbene Person ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Lebten die Eltern beispielsweise dauerhaft in Bosnien und Herzegowina, während ihre Kinder seit Jahrzehnten in Wien wohnen, führt der österreichische Wohnsitz der Kinder allein nicht zur Anwendung österreichischen Erbrechts. In solchen Fällen müssen die Zuständigkeit und die erbrechtlichen Vorschriften gesondert geprüft werden.

Grundsätzlich kann das nach der EU-Erbrechtsverordnung bestimmte Erbrecht für den gesamten Nachlass gelten, unabhängig davon, in welchem Land sich einzelne Vermögenswerte befinden. Eine Wohnung in Sarajevo führt daher nicht automatisch dazu, dass ausschließlich bosnisches Erbrecht gilt. Bei Immobilien in Staaten außerhalb der EU können jedoch besondere internationale Abkommen bestimmen, welche Gerichte für das Erbverfahren zuständig sind. Das betrifft insbesondere Bosnien und Herzegowina sowie Serbien.

Bosnien und Serbien: Warum es komplizierter werden kann

Die Europäische Erbrechtsverordnung ist in den teilnehmenden EU-Staaten verbindlich. Bosnien und Herzegowina sowie Serbien gehören jedoch nicht zur Europäischen Union. Damit sind ihre Behörden nicht verpflichtet, die europäischen Regeln in gleicher Weise anzuwenden.

Bei Immobilien in Bosnien und Herzegowina oder Serbien gibt es eine wichtige Besonderheit: Zwischen Österreich und diesen Staaten gelten weiterhin Bestimmungen eines Rechtshilfevertrags aus dem Jahr 1954. Dieser sieht vor, dass für die Abwicklung des unbeweglichen Nachlasses grundsätzlich die Gerichte jenes Staates zuständig sind, in dem sich die Immobilie befindet.

Wer beispielsweise ein Haus in Bosnien erbt, muss deshalb mit einem Erbverfahren vor einem bosnischen Gericht rechnen, auch wenn die verstorbene Person zuletzt in Österreich gelebt hat. Gleiches gilt grundsätzlich für Immobilien in Serbien. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass auch das Erbrecht des jeweiligen Landes anzuwenden ist. Der österreichische Oberste Gerichtshof stellte 2025 klar, dass zwischen der Zuständigkeit der Gerichte und dem anwendbaren Erbrecht unterschieden werden muss. Die europäischen Vorschriften können bei der Bestimmung des Erbrechts weiterhin eine Rolle spielen.

Für Erben ist es deshalb besonders wichtig, frühzeitig zu klären, in welchem Land ein Verfahren durchgeführt werden muss, welches Erbrecht zur Anwendung kommt und welche Unterlagen für die spätere Eigentumsübertragung erforderlich sind.

Warum das Erben in Kroatien einfacher sein kann

Bei einer geerbten Immobilie in Kroatien ist die rechtliche Ausgangslage anders. Kroatien gehört zur Europäischen Union und wendet die europäische Erbrechtsverordnung an. Dadurch wird die grenzüberschreitende Abwicklung zwischen Österreich und Kroatien erleichtert.

Besonders hilfreich ist das europäische Nachlasszeugnis, mit dem Erben ihre Rechtsstellung in anderen teilnehmenden EU-Staaten nachweisen können. Es wird auch in Kroatien anerkannt. Dennoch müssen die für die Eintragung ins kroatische Grundbuch erforderlichen Schritte erledigt werden. Die EU-Verordnung ersetzt nicht die nationalen Vorschriften über Grundstücksregister und Eigentumseintragungen.

Kann man das Erbrecht selbst bestimmen?

Die europäischen Vorschriften ermöglichen unter bestimmten Voraussetzungen eine Rechtswahl. Wer beispielsweise die bosnische oder serbische Staatsangehörigkeit besitzt, kann nach der EU-Erbrechtsverordnung grundsätzlich das Erbrecht seines Staatsangehörigkeitsstaates wählen. Bei grenzüberschreitenden Erbfällen müssen allerdings auch bestehende internationale Abkommen berücksichtigt werden, die eine solche Rechtswahl im Einzelfall einschränken können.

Das ist auch möglich, wenn es sich um einen Staat außerhalb der EU handelt. Personen mit mehreren Staatsangehörigkeiten können grundsätzlich das Recht eines Staates wählen, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen. Man kann allerdings nicht völlig frei irgendein Erbrecht auswählen. Die Rechtswahl ist nach der EU-Verordnung an die Staatsangehörigkeit gebunden.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem anwendbaren Erbrecht und dem zuständigen Gericht. Wer beispielsweise in Österreich lebt und für seinen Nachlass serbisches Erbrecht wählt, verlegt damit nicht automatisch das gesamte Verlassenschaftsverfahren nach Serbien. Welches Gericht zuständig ist, richtet sich nach eigenen gesetzlichen Regeln. Auch deshalb sollte eine Rechtswahl bei Vermögen in mehreren Ländern professionell geprüft werden. Ein sorgfältig formuliertes Testament kann deshalb für Familien mit Vermögen in mehreren Ländern besonders wichtig sein.

Ein Testament allein löst nicht alle Probleme

Auch wenn ein gültiges Testament existiert, müssen weitere Fragen geklärt werden. Dazu gehört insbesondere, welche Personen gesetzliche oder pflichtteilsrechtliche Ansprüche haben, ob Schulden zum Nachlass gehören und wie die Eigentumsübertragung im jeweiligen Staat erfolgt.

Bei ausländischen Immobilien ist außerdem zu beachten, dass die Regeln für Grundstücksregister und Eigentumseintragungen nicht vollständig durch die Europäische Erbrechtsverordnung vereinheitlicht werden. Das europäische Nachlasszeugnis erleichtert zwar die Anerkennung der Erbenstellung innerhalb der teilnehmenden EU-Staaten. Für Bosnien oder Serbien entfaltet es jedoch nicht automatisch dieselben Wirkungen.

Vorsicht: Erben können auch Schulden übernehmen

Wer ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück erbt, sollte nicht nur den Wert der Immobilie prüfen. Zum Nachlass können auch Schulden und andere finanzielle Verpflichtungen gehören. Welche Haftungsregeln gelten, hängt vom anwendbaren Erbrecht und der Art der Erbschaftsannahme ab.

Nach österreichischem Recht kann eine unbedingte Erbantrittserklärung besonders riskant sein, weil Erben grundsätzlich auch mit ihrem Privatvermögen unbeschränkt für Nachlassschulden haften. Eine bedingte Erbantrittserklärung begrenzt hingegen die Haftung auf den Wert der Nachlassaktiva und anteilig entsprechend der Erbquote. Wichtig: Auch bei dieser beschränkten Haftung kann das eigene Vermögen herangezogen werden, allerdings nur innerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen.

Gerade wenn über die finanziellen Verhältnisse des Verstorbenen wenig bekannt ist oder Vermögen in mehreren Ländern liegt, sollte vor der Annahme einer Erbschaft rechtlicher Rat eingeholt werden. Die konkreten Möglichkeiten und Folgen können bei Anwendung ausländischen Erbrechts abweichen.

Muss man für ein geerbtes Haus Steuern bezahlen?

In Österreich gibt es seit August 2008 keine allgemeine Erbschaftssteuer mehr. Wer eine Immobilie in Bosnien oder Kroatien erbt, muss deshalb nicht allein aufgrund der Erbschaft österreichische Erbschaftssteuer bezahlen.

Daraus folgt allerdings nicht, dass überhaupt keine Steuern oder Gebühren anfallen. In Österreich können bei der Übertragung inländischer Grundstücke beispielsweise grunderwerbsteuerliche Verpflichtungen entstehen.

Bei Immobilien im Ausland gelten hingegen die jeweiligen nationalen Steuerregeln. In Kroatien sind beispielsweise Kinder, die ein Haus oder eine Wohnung von ihren Eltern erben, grundsätzlich von der Immobilienerwerbsteuer befreit. Diese Befreiung gilt unter anderem auch für Ehepartner und Verwandte in gerader Linie.

Für Erben, die nicht unter eine gesetzliche Befreiung fallen, kann in Kroatien eine Immobilienerwerbsteuer von drei Prozent des Verkehrswertes anfallen. In Bosnien und Herzegowina sowie Serbien gelten wiederum eigene steuerliche Bestimmungen, die im Einzelfall geprüft werden müssen. Unabhängig von einer möglichen Steuerbefreiung können weitere Kosten entstehen, beispielsweise für Notare, Gerichte, Übersetzungen und Grundbucheintragungen.

Was Erben unbedingt beachten sollten

Wer einen Erbfall mit Auslandsvermögen abwickeln muss, sollte zunächst sämtliche Unterlagen zur Immobilie zusammentragen. Dazu gehören beispielsweise Eigentumsnachweise, vorhandene Testamente, Sterbeurkunden und gegebenenfalls Nachweise über die verwandtschaftlichen Beziehungen.

Besonders wichtig ist ein aktueller Grundbuch- oder Eigentumsregisterauszug. Daraus lässt sich prüfen, ob die verstorbene Person tatsächlich als Eigentümer eingetragen war und ob weitere Eigentümer oder Belastungen aufscheinen. Gerade bei älteren Familienimmobilien kann sich herausstellen, dass frühere Erbfälle noch nicht vollständig abgewickelt wurden oder die Eintragungen nicht dem tatsächlichen Besitz entsprechen. Solche Unklarheiten sollten frühzeitig mit einem Notar oder einem auf Immobilien- und Erbrecht spezialisierten Rechtsanwalt im jeweiligen Land geklärt werden.

Das österreichische Behördenportal empfiehlt ausdrücklich, bei ausländischen Liegenschaften bereits im Zuge der Todesfallaufnahme mit dem zuständigen Notar zu klären, welche weiteren Schritte erforderlich sind. Bei komplexeren Fällen kann zusätzlich rechtliche Unterstützung im Land der Immobilie notwendig sein.

Fazit: Wer in Österreich lebt und ein Haus auf dem Balkan erbt, muss unter Umständen die Rechtsvorschriften mehrerer Staaten beachten. Entscheidend sind insbesondere der letzte gewöhnliche Aufenthalt der verstorbenen Person, eine mögliche Rechtswahl und die Vorschriften des Landes, in dem sich die Immobilie befindet.