Brausetablette und Orangensaft gelten als Schutzschild gegen den Schnupfen. Eine umfangreiche Auswertung hat diesen Glauben geprüft.

Vitamin-C-Präparate schützen nicht erkennbar vor Erkältungen. In der Regel genügt es, sich ausgewogen und vitaminreich zu ernähren. Seinen Ruf als Erkältungsmittel verdankt Vitamin C Linus Pauling, der 1970 eine tägliche Dosis von 1 bis 2 Gramm empfahl. Der Körper ist tatsächlich auf Vitamin C angewiesen, selbst herstellen kann er es nicht.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung veranschlagt 95 Milligramm pro Tag für Frauen und 110 Milligramm für Männer. Hierzulande tritt ein Mangel selten auf, mit Obst und Gemüse lässt sich der Bedarf gut abdecken.

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Cochrane-Studienlage

Eine Cochrane-Übersichtsarbeit untersuchte den Einfluss von Vitamin C auf Erkältungen. 29 Studienvergleiche mit insgesamt 11.306 Teilnehmenden zeigten keinen nachweisbaren Schutz vor Erkältungen in der Allgemeinbevölkerung. Allerdings konnte die regelmäßige Einnahme die Dauer einer Erkältung etwas verkürzen: bei Erwachsenen durchschnittlich um 8 Prozent, bei Kindern um 14 Prozent. Untersucht wurden dabei Dosierungen ab 200 Milligramm täglich.

Wer Vitamin C erst einnimmt, wenn die Erkältung bereits ausgebrochen ist, kann dagegen nicht mit einer nachweisbaren Verkürzung der Erkrankung rechnen. Eine Ausnahme bei der Vorbeugung zeigte sich bei Menschen unter extremer körperlicher Belastung, etwa Marathonläufern, Skifahrern und Soldaten unter besonders kalten Bedingungen. In diesen Gruppen verringerte die regelmäßige Einnahme das Erkältungsrisiko in den untersuchten Studien um etwa die Hälfte. Auf die Allgemeinbevölkerung lässt sich dieses Ergebnis nicht übertragen.

Auch Kombinationspräparate mit Vitamin C und Zink sind beliebt. Dass die Kombination besser vor Erkältungen schützt als die einzelnen Wirkstoffe, ist wissenschaftlich nicht ausreichend belegt. Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt für Nahrungsergänzungsmittel Höchstmengen von 250 Milligramm Vitamin C und 6,5 Milligramm Zink pro empfohlener Tagesdosis eines Produkts. Diese Werte betreffen die zusätzliche Aufnahme über Präparate, nicht die Vitamin- und Mineralstoffzufuhr aus gewöhnlichen Lebensmitteln.

Erkältung behandeln

Eine Erkältung klingt in der Regel nach 1 bis 2 Wochen von selbst ab. Gegen die Beschwerden können Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol helfen. Auch abschwellende Nasensprays kommen infrage, länger als eine Woche sollten sie aber nicht angewendet werden.

Wer sich ausgewogen ernährt, braucht im Normalfall kein zusätzliches Vitamin C. Natürliche Präparate, die deutlich mehr kosten, wirken nicht besser als synthetische, denn chemisch sind beide identisch. Schon eine halbe rote Paprika und ein Glas Orangensaft liefern mehr als den Tagesbedarf.