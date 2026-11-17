Ein Frontalcrash im Morgengrauen galt als tragischer Unfall. Ein Jahr später ließen Worte in einer Klinik den Fall neu aufrollen.

Ein 24-Jähriger ist nach einem tödlichen Frontalcrash in Kirchschlag bei Linz wegen Mordes und versuchten Mordes zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Das Geschworenengericht am Landesgericht Linz ordnete am 16. November 2026 zusätzlich seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Aussagen über eine mögliche Suizidabsicht hatten zuvor zur Wiederaufnahme des ursprünglich als fahrlässige Tötung behandelten Falls geführt.

Bereits 2025 war der Mann vom Bezirksgericht Linz wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Später soll er während eines Aufenthalts am Neuromed-Campus erklärt haben, er habe in Suizidabsicht bewusst „extra in das andere Auto“ gelenkt. Aufgrund dieser Aussagen beantragte die Staatsanwaltschaft die Wiederaufnahme des Verfahrens. Schließlich wurde er wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt.

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Grundlage der Anklage waren Angaben, die der Mann während seines Aufenthalts im Neuromed-Campus gemacht hatte. Der Tod des Unfallopfers sei ihm demnach gleichgültig gewesen, soll er erklärt haben. Im Plädoyer sagte der Staatsanwalt: „Es ist wohl die Horrorvorstellung jedes Autofahrers: Ein Frontalcrash mit hoher Geschwindigkeit.“ Der Zusammenstoß sei „absolut vermeidbar“ gewesen, führte er weiter aus. Es sei „kein Unfall, sondern ein gezieltes Steuern in den Gegenverkehr“ gewesen.

Der Unfallhergang

Zu dem Crash kam es in den frühen Morgenstunden des 21. Oktober 2024 in Kirchschlag bei Linz. Der damals 22-jährige Lenker fuhr mit mindestens 85 km/h frontal in ein entgegenkommendes Auto. Dessen 58-jähriger Fahrer kam ums Leben, seine mitfahrende Lebensgefährtin erlitt schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Der Staatsanwalt hielt fest, die Folgen „waren dramatisch: Ein Toter und eine Schwerverletzte“. Die Lebensgefährtin sagte: „Mein Leben war vor dem Unfall schöner, seitdem ist alles anders. Ich vermisse meinen Lebensgefährten jeden Tag.“ Dem Verfahren schlossen sich die Lebensgefährtin und die Tochter des Getöteten mit jeweils 5.000 Euro als Privatbeteiligte an.

Suizidäußerungen

Knapp zwölf Monate nach dem Crash brachte ein Freund den Angeklagten wegen „akuter Suizidgefahr“ in den Neuromed-Campus. Dort habe er laut Anklage mehrfach gesagt, er habe sich mit dem Autounfall das Leben nehmen wollen. Einem Gutachten zufolge war er zum Zeitpunkt des Unfalls trotz einer psychischen Störung zurechnungsfähig.

Die psychiatrische Sachverständige diagnostizierte eine „kombinierte Persönlichkeitsstörung mit u. a. schizoiden und narzisstischen Anteilen“ und stufte die Gefährdungsprognose als ungünstig ein. Durch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum könne dies „hintangehalten werden“. Der Angeklagte bekannte sich „teilweise schuldig“. Mord und Mordversuch wies er zurück und schilderte: „Es war wenig Verkehr, auf dem dreispurigen Straßenstück habe ich noch einen langsameren Pkw überholt, danach fehlt mir die Erinnerung.“ Er vermutete, übermüdet gewesen zu sein.

Seine Suizidäußerungen schwächte er später ab: „Mir war damals alles egal, ich wollte einfach nur, dass alles aus ist.“ Auf Nachfrage gab er an, das gesagt zu haben, um Hilfe zu bekommen. Das Pflegepersonal und das ärztliche Personal berichteten übereinstimmend, der Mann habe den Unfall als Suizidversuch bezeichnet.

Eine Pflegerin erinnerte sich an folgende Worte von ihm: „Er würde nicht noch einmal in den Gegenverkehr fahren, weil das schon einmal nicht funktioniert hat.“ Die Beweisanträge der Verteidigung auf weitere Zeugen wurden abgewiesen. Wegen Tatbegehungsgefahr befand sich der Angeklagte in U-Haft.