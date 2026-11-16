Innerhalb von Minuten verwandelt sich der Asphalt im Ennstal in eine Rutschbahn. Drei Unfallorte, brennende Autos und sieben Verletzte.

Wegen gefrierenden Regens ist es am Montag im steirischen Bezirk Liezen zu drei Unfällen gekommen, bei denen sieben Menschen verletzt wurden, eine Person davon schwer. Schauplätze waren die B 320 bei Trautenfels, der Ort Reitern sowie die Kummerbrücke in Johnsbach. Ausgelöst wurde die Unfallserie durch Blitzeis, wie gefrierender Regen auch genannt wird. Es machte die Fahrbahnen innerhalb kürzester Zeit glatt.

Unfälle auf Straßen

Auf der B 320 bei Trautenfels begann ein Pkw zu schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen ein entgegenkommendes Auto. Ein weiterer Lenker konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte damit. Ein viertes Fahrzeug streifte einen Straßenleitpflock. Drei Beteiligte erlitten leichte Verletzungen.

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Beinahe zeitgleich ereignete sich in Reitern ein weiterer Zusammenstoß, nachdem einsetzender Regen die Straße rutschig gemacht hatte. Insgesamt vier Pkw waren in die Kollision verwickelt.

Frontalcrash mit Feuer

Gegen 9.30 Uhr prallten in Johnsbach auf der Kummerbrücke zwei Pkw frontal aufeinander. Beide Fahrzeuge fingen Feuer. Alle vier Insassen retteten sich rechtzeitig. Der 20-jährige Lenker eines der beiden Autos erlitt schwere, die übrigen Personen leichte Verletzungen.