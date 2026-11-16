Sieben Monate unter Wasser: 140 Menschen überstehen geheimen Dauereinsatz

Über sieben Monate abgetaucht, 140 Menschen an Bord. Jetzt ist ein britisches Atom-U-Boot zurück und hat einen Rekord im Gepäck.

Die HMS Vengeance ist am 15. November nach 217 Tagen auf Patrouille zur Marinebasis Faslane in Schottland zurückgekehrt. Das britische Atom-U-Boot hat damit den längsten Tauchgang absolviert, den die Royal Navy bislang verzeichnet. Seit dem 12. April war die 140-köpfige Besatzung im Einsatz. Mit ihrer Heimkehr hat die HMS Vengeance auch die bisherige Bestmarke der HMS Vanguard übertroffen, die im April 2026 eine Patrouille von 205 Tagen beendet hatte.

Rekordfahrt

Am 12. April war die HMS Vengeance zu ihrer Fahrt gestartet, am 15. November lief sie wieder in Faslane ein. An Bord befanden sich 140 Crewmitglieder. Mit 217 Tagen unter Wasser setzte das Boot eine neue Bestmarke und ließ das Schwesterschiff HMS Vanguard mit seinen 205 Tagen hinter sich.

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Enger Alltag

Der Alltag an Bord spielte sich auf engstem Raum ab, geschlafen wurde in schmalen Kojen, gearbeitet im Schichtsystem. Wie der Guardian berichtet, war der Kontakt zur Außenwelt während der streng geheimen Einsätze stark eingeschränkt, was für die Crew eine hohe psychische Belastung bedeutete. Frische Lebensmittel standen nicht zur Verfügung. Boote dieser Art sind normalerweise für rund drei Monate ausgelegt. Wegen der längeren Fahrt wurden deutlich mehr Vorräte eingeplant, Lebensmittel und Getränke lagen in den Gängen.

Als viertes und jüngstes Atom-U-Boot der britischen Vanguard-Klasse bildet die HMS Vengeance einen zentralen Pfeiler der nuklearen Abschreckung Großbritanniens.