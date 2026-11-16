Bald keine Österreicherin mehr? Kneissl sieht sich bestraft

Eine Ex-Ministerin, ein Hörsaal in Russland und ein Pass, der wackeln soll. Jetzt spricht Karin Kneissl über einen angeblichen Entzug.

Österreichische Behörden haben nach Darstellung der früheren Außenministerin Karin Kneissl ein Verfahren eingeleitet, um ihr die Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Das berichtet die russische Agentur Tass. Aus Österreich gibt es dafür bislang keine Bestätigung.

Tass zufolge begründete Kneissl den Schritt mit ihrer Lehrtätigkeit an einer russischen Universität. Sollte sie staatenlos werden, wolle sie bei den Vereinten Nationen einen weißen Pass beantragen.

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Wörtlich sagte sie: „Ich lehre an einer russischen Universität. Das ist mein Vergehen.“ Gefallen seien die Aussagen demnach bei der Generalversammlung der Bewegung „Forum der Unterstützer des Kampfes gegen moderne Praktiken des Neokolonialismus“. Eine Bestätigung der österreichischen Behörden für Kneissls Schilderungen gibt es vorerst nicht.

Rechtliche Lage

Zuständig für den Entzug einer Staatsbürgerschaft sind die Länder. Die Landesregierung kann sie per Bescheid nach Paragraf 33 bis 34 im Strafgesetzbuch aus mehreren Gründen entziehen. Das ist etwa möglich, wenn jemand freiwillig in den Militärdienst eines fremden Staates eintritt oder wenn das Ansehen der Republik im Dienst eines fremden Staates geschädigt wird.

Kneissls Werdegang

Kneissl war von 2017 bis zum Ibiza-Skandal 2019 Außenministerin, nominiert von der FPÖ. Ihren Posten im Aufsichtsrat des russischen Mineralölkonzerns Rosneft gab sie im Mai 2022 auf. Nach dem Koalitions-Aus lebte sie zunächst in Frankreich, dann im Libanon und schließlich in Russland.

Offenbar wohnt sie rund 210 Kilometer östlich von Moskau in der Region Rjasan. Diese sei „der Mittelpunkt meines Lebens“, wurde Kneissl zuvor von Ria Novosti zitiert. Das Gorki-Zentrum an der Staatlichen Universität St. Petersburg leitet sie ebenfalls.