Weniger Menschen ziehen nach Österreich, gleichzeitig erhalten deutlich mehr Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft. Besonders in Wien sind die Einbürgerungen zuletzt stark gestiegen. Zwei neue Statistiken zeigen unterschiedliche Entwicklungen, die häufig miteinander verwechselt werden, obwohl sie völlig verschiedene Vorgänge beschreiben.

Österreich erlebt zwei bemerkenswerte Entwicklungen. Laut einem am 12. November 2026 veröffentlichten Bericht der OECD ging die längerfristige Zuwanderung im Jahr 2025 um 20 Prozent zurück. Gleichzeitig meldete Statistik Austria am 11. November einen deutlichen Anstieg der Einbürgerungen in den ersten neun Monaten 2026.

Was zunächst widersprüchlich erscheint, lässt sich einfach erklären: Zuwanderung bedeutet, dass Menschen nach Österreich ziehen. Einbürgerung bedeutet, dass Menschen die österreichische Staatsangehörigkeit erhalten. Dafür müssen sie nicht neu ins Land kommen. Viele leben bereits seit Jahren hier oder wurden sogar in Österreich geboren.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Zuwanderung: 20 Prozent weniger Menschen kamen nach Österreich

Die OECD untersuchte, wie viele Menschen im Jahr 2025 im Rahmen längerfristiger beziehungsweise dauerhafter Migration nach Österreich kamen. Das Ergebnis: Rund 82.000 Menschen wanderten zu. Das waren etwa 20.000 beziehungsweise 20 Prozent weniger als im Vorjahr.

Besonders deutlich ging die humanitäre Migration zurück. Hier betrug das Minus 54 Prozent. Auch die Zuwanderung im Rahmen der europäischen Personenfreizügigkeit sank um zwölf Prozent, während die arbeitsbezogene Migration um 17 Prozent zurückging. Diese Zahlen beschreiben ausschließlich Migrationsbewegungen. Sie sagen nichts darüber aus, wie viele bereits in Österreich lebende Ausländer die Staatsbürgerschaft erhielten.

Einbürgerungen: Bereits hier lebende Menschen werden Österreicher

Eine völlig andere Entwicklung zeigt die Statistik über die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Von Jänner bis September 2026 wurden 19.930 Menschen eingebürgert. Das entspricht einem Anstieg von 12,9 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Allerdings lebten nicht alle neuen Staatsbürger tatsächlich in Österreich. Von den insgesamt 19.930 Einbürgerungen entfielen 14.171 auf Personen mit Wohnsitz im Inland. In dieser Gruppe stieg die Zahl gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar um 30,2 Prozent.

Besonders auffällig ist Wien: Hier erhielten 5.037 Menschen die österreichische Staatsangehörigkeit, ein Plus von 53,4 Prozent. Das bedeutet jedoch nicht, dass plötzlich mehr Menschen nach Wien gezogen sind. Die meisten dieser neuen Staatsbürger lebten bereits zuvor in Österreich.

565 Bosnier erhielten die österreichische Staatsbürgerschaft

Ein Blick auf die bisherigen Staatsangehörigkeiten zeigt interessante Unterschiede. Unter den 14.171 im Inland lebenden Eingebürgerten stellten syrische Staatsbürger mit 3.486 Personen die größte Gruppe. Es folgten Menschen aus Afghanistan mit 1.522 und der Türkei mit 1.496 Einbürgerungen.

Auch 565 Menschen mit bisher bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit wurden österreichische Staatsbürger. Bemerkenswert ist zudem die Altersstruktur: Rund ein Drittel aller Eingebürgerten war jünger als 18 Jahre. Mehr als jeder fünfte neue österreichische Staatsbürger wurde sogar in Österreich geboren. Auch das verdeutlicht, weshalb Einbürgerung nicht mit Einwanderung gleichgesetzt werden darf.

Tausende neue Österreicher leben sogar im Ausland

Eine weitere Besonderheit macht die Unterscheidung noch deutlicher. Von den 19.930 Einbürgerungen entfielen 5.759 auf Menschen mit Wohnsitz außerhalb Österreichs. Der überwiegende Teil dieser Fälle steht im Zusammenhang mit einer Sonderregelung für Menschen, die vom Nationalsozialismus verfolgt wurden, und deren Nachkommen.

Auf dieser Grundlage erhielten 5.736 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft. Viele von ihnen leben beispielsweise in Israel, den USA oder Großbritannien. Sie wurden österreichische Staatsbürger, ohne dafür nach Österreich übersiedeln zu müssen.

Zwei Entwicklungen, die unterschiedliche Geschichten erzählen

Die OECD-Zahlen zur Zuwanderung und die Einbürgerungsstatistik widersprechen einander somit nicht. Sie beziehen sich auf unterschiedliche Personengruppen, Zeiträume und Vorgänge. Aus ihrem gegenläufigen Verlauf lässt sich deshalb auch kein unmittelbarer ursächlicher Zusammenhang ableiten. Während die Zuwanderungsstatistik zeigt, wie viele Menschen neu nach Österreich kommen, dokumentieren Einbürgerungen unter anderem die rechtliche Integration von Menschen, die schon lange hier leben.

Die eigentliche Erkenntnis: Österreich kann gleichzeitig weniger neue Zuwanderer verzeichnen und mehr Menschen einbürgern. Denn die österreichische Gesellschaft verändert sich nicht nur durch neue Migration, sondern auch durch Menschen, die längst hier ihren Lebensmittelpunkt haben und nun die Staatsbürgerschaft erhalten.