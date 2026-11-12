Österreichischer Pass ab Geburt? Niederösterreich stellt sich entschieden dagegen

Der Pass ab Geburt sorgt für Streit. Niederösterreichs Landesspitze zieht eine rote Linie und warnt vor einem Blick nach Deutschland.

Niederösterreich schließt eine automatische Staatsbürgerschaft bei der Geburt aus. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und VP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner halten an strengen Regeln fest, die für sie den Abschluss eines gelungenen Integrationsprozesses bilden.

Johanna Mikl-Leitner hat die Haltung Niederösterreichs zur Reform der Staatsbürgerschaft erst vor wenigen Tagen dargelegt. Überlegungen zu einer automatischen Staatsbürgerschaft bei Geburt in Österreich erteilte sie eine unmissverständliche Absage. Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, schließt sich dieser Position an und bekräftigt die Linie des Landes. Am 20. Oktober 2026 stellten die Politikwissenschafter Rainer Bauböck und Gerd Valchars sowie die Regisseurin Olga Kosanović die Initiative „Ein Pass, der passt“ vor: In Österreich geborene Kinder sollen automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten, wenn ihre Eltern bereits mehrere Jahre legal in Österreich leben.

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Strenge Regeln

Zauner stellt voran: „Die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut.“ Zur Vergabe verweist er auf die geltenden Vorgaben: „Daher gibt es gottseidank strenge Regeln für ihre Vergabe, die erst am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen kann.“ Auch die Grundvoraussetzungen benennt er: „Zu den Grundvoraussetzungen zählen das Beherrschen der deutschen Sprache genauso wie ein klares Bekenntnis zu unserem Rechtsstaat.“

Als Vergleich zieht Zauner Deutschland heran: „Der integrationspolitische Irrweg Deutschlands, wo eine Einbürgerung oft schon nach fünf oder sogar drei Jahren erfolgt, kann in diesem Zusammenhang nur als warnendes Beispiel dienen.“ Auf die Kritik am bürokratischen Vollzug entgegnet er: „Das österreichische Modell hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vielfach bewährt.“

Reformerwartungen

Für künftige Änderungen stellt Zauner klare Erwartungen auf: „Eine künftige Reform muss vielmehr sicherstellen, dass die Antragssteller ein klares Bekenntnis zu unserer Republik und deren Traditionen abgeben.“ Einer Vergabe ohne solche Hürden erteilt er eine deutliche Absage: „Ein ‚Verschenken‘ kommt für uns sicher nicht in Frage!“