Frau bekommt uneheliches Kind – 100 Peitschenhiebe als Strafe

Ein Kind, ein Urteil, ein Datum, das niemand kennt. Für eine Kenianerin in Riad beginnt das Warten auf eine Strafe, die sie fürchtet.

Eine kenianische Hausangestellte ist in Saudi-Arabien zu 100 Peitschenhieben verurteilt worden, weil sie außerhalb der Ehe ein Kind zur Welt gebracht hat. Ob und wann die Strafe an Esther Wanja Muthoni vollstreckt wird und wie die fünffache Mutter mit ihrem Kleinkind das Land verlassen kann, ist offen.

Das Urteil gegen Muthoni fiel im vergangenen Monat. Zusätzlich zu den 100 Peitschenhieben verhängte das Gericht ein Jahr Verbannung. Wann die Auspeitschung stattfinden soll, ist nicht geklärt. Seit mehr als einem Jahr versucht die Frau, mit ihrem Kind nach Kenia zurückzukehren. Ihre Ausreisedokumente sind inzwischen abgelaufen, weshalb ungewiss ist, ob und wie sie gemeinsam mit ihrem Sohn Abudy heimreisen kann.

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Die Richter sprachen Muthoni des vorehelichen Geschlechtsverkehrs schuldig. Ein Ziel für die Verbannung nannte das Gericht nicht. Nach saudischem Recht wird die betroffene Person in solchen Fällen üblicherweise in eine andere Stadt geschickt. Gerichte können derartige Strafen überprüfen, wenn Frauen keine männlichen Verwandten haben, die sie begleiten. Ob das in Muthonis Fall auf eine Abschiebung hinauslaufen könnte, ist unklar.

Zur drohenden Strafe sagte sie: „Ich habe solche Angst.“ Sie sagte außerdem: „Ich glaube nicht, dass ich diese Peitschenhiebe aushalten kann.“

Weg vor Gericht

Muthoni war legal über die Vermittlungsfirma Maharah Human Resources als Hausangestellte tätig. Mit einem in Saudi-Arabien lebenden Ägypter, den sie Mohamud nannte, ging sie eine kurze Beziehung ein und wurde schwanger. Im August des Vorjahres brachte sie ihr Kind in einer Personalunterkunft zur Welt.

Nach der Geburt wurde sie entdeckt, ins Spital gebracht und dort von der Polizei zur Schwangerschaft befragt. Sie gab an, der Vater habe das Land verlassen. Nach ihrer Freilassung wurde ihr der Zutritt zur Personalunterkunft und zu einer Notunterkunft verwehrt, zeitweise lebte sie an einer Tankstelle.

Später stellte Maharah ihr eine Unterkunft zur Verfügung. Die kenianische Botschaft, die zunächst keine Hilfe geleistet hatte, erteilte schließlich Ausreisedokumente. Solange das Verfahren gegen sie lief, durfte Muthoni Saudi-Arabien nicht verlassen.

Im vergangenen Sommer fanden vor einem Senat aus drei Richtern am Strafgericht in Riad mehrere Verhandlungen statt. Muthoni bekam einen Gerichtsdolmetscher, aber keinen Anwalt. Mittellose Angeklagte haben in Saudi-Arabien zwar Anspruch auf staatlich finanzierte Verteidiger, laut Experten werden Verfahren aber häufig ohne sie geführt.

Im Oktober befand das Gericht Muthoni für schuldig. Das Strafmaß beruht auf einer orthodoxen Auslegung des islamischen Rechts, die sich auf einen Koranvers stützt und 100 Peitschenhiebe vorsieht. Dem Urteil lässt sich nicht entnehmen, dass der Staat gegen den Vater vorgegangen wäre.

Bei der Auspeitschung sitzen Frauen bekleidet, geschlagen wird mit einem Bambusstock. Eine Berufung legte Muthoni ohne Rechtsbeistand nicht ein. „Es ist der einzige Weg, der mich zu meinen Kindern nach Hause bringen kann“, sagte sie.

Ausbeutungsvorwürfe

Die fünffache Mutter ist eine von Tausenden ostafrikanischen Frauen, die als Haushälterinnen und Kindermädchen nach Saudi-Arabien angeworben wurden. Werden sie schwanger, geraten viele in komplizierte Verwaltungsverfahren, wie aus einer Recherche der New York Times hervorgeht. Laut der Zeitung sind die Frauen zudem Gewalt ausgesetzt.

Es werde von Hunderten getöteten Kenianerinnen berichtet, außerdem von Vergewaltigungen und Schlägen. Kindern unverheirateter Mütter werde regelmäßig die Geburtsurkunde verweigert. Kenianische Diplomaten würden Betroffene häufig ignorieren, beleidigen und Sex als Bestechung verlangen, schrieb das Blatt.

Muthoni und ihr Sohn seien Teil einer Branche, in der es laut New York Times immer wieder zu Ausbeutungsvorwürfen kommt. Zur drohenden Auspeitschung sagte Muthoni: „Ich habe das nicht verdient.“ Die Analystin für Arbeitsmigration und Gründerin der Organisation Do Bold, Ekaterina Porras Sivolobova, erklärte: „Diese Prügelstrafe entspricht nicht den internationalen Menschenrechtsstandards.“ Sie ergänzte: „Sie nimmt einer Mutter die Würde und schützt verletzliche Frauen nicht, sondern nimmt sie ins Visier.“

Im Jahr 2020 kündigte die saudische Regierung erhebliche Einschränkungen bei der Strafe der Auspeitschung an, die staatliche Medien als „wegweisende Entscheidung“ bezeichneten. Am 24. April 2020 beschloss die saudische Oberste Gerichtskommission, Auspeitschung als Ermessensstrafe (Taʿzir) durch Freiheitsstrafen, Geldstrafen oder eine Kombination aus beidem zu ersetzen. Fälle, in denen das islamische Recht die Auspeitschung vorsieht, darunter Sex außerhalb der Ehe, blieben davon ausgenommen. Wie oft weiterhin ausgepeitscht wird, lässt sich nicht feststellen, da Urteile in Sittlichkeitsfällen nicht routinemäßig veröffentlicht werden.