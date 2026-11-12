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Spritpreise

Bis zu 12 Cent weniger pro Liter: Slowenien senkt die Spritpreise

Bis zu 12 Cent weniger pro Liter: Slowenien senkt die Spritpreise
FOTO: iStockphoto
1 Min. Lesezeit |

Slowenien drückt die Spritpreise. Wer abseits der Autobahn tankt, zahlt seit Mitternacht weniger. Brüssel gab dafür grünes Licht.

An Tankstellen außerhalb der Autobahnen gelten in Slowenien seit Mitternacht deutlich niedrigere regulierte Kraftstoffpreise. Die neuen Tarife bleiben bis 16. November in Kraft. Ein Liter Superbenzin mit 95 Oktan kostet jetzt 1,506 Euro, das sind zwölf Cent weniger als zuvor. Diesel verbilligte sich um 10,1 Cent und schlägt mit 1,848 Euro pro Liter zu Buche. Auch Heizöl wurde um 10,1 Cent billiger und liegt nun bei 1,471 Euro pro Liter.

Verbrauchsteuern unverändert

An den Verbrauchsteuern hat sich nichts geändert. Am 9. November 2026 betrugen die Verbrauchsteuern in Slowenien 0,41759 Euro je Liter Benzin und 0,33 Euro je Liter Diesel. Ende Juli hatte Slowenien bei der Europäischen Kommission um die Erlaubnis angesucht, die Verbrauchsteuern vorübergehend unter den Grenzwert einer EU-Richtlinie zu senken.

EU-Bestätigung

Der Rat der EU hat den Vorschlag am Montag endgültig bestätigt. Damit darf das Land in den kommenden sechs Monaten die Steuer auf Superbenzin mit 95 Oktan auf einen Wert von mindestens 0,1395 Euro pro Liter verringern. Bei Diesel liegt die Untergrenze bei mindestens 0,105 Euro pro Liter.

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