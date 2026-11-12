„Die machen das immer noch?“: Greta Thunberg lacht über Fridays for Future (VIDEO)

Vor laufender Kamera fällt der Name ihrer eigenen Bewegung. Greta Thunbergs Reaktion darauf kommt prompt und ist nicht zu überhören.

Greta Thunberg bricht in einer neuen Doku in Gelächter aus, als man sie auf eine zeitgleich in Berlin laufende Fridays-for-Future-Demo hinweist. Die Szene wurde in einem Nebenraum eines palästinensischen Restaurants gedreht und stammt aus einem Filmgespräch.

Der Film trägt den Titel „Auf Panzern in die Klimakrise – wie Aktivismus kriminalisiert wird“. In der betreffenden Sequenz hat Thunberg gemeinsam mit dem 37-jährigen Filmemacher Hubertus Koch und zwei weiteren Palästina-Aktivistinnen auf Kissen am Boden Platz genommen. Auf dem Tisch liegt eine Kufiya, im Hintergrund hängt ein leerer Rahmen.

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Koch erwähnt, dass am Tag des Treffens in Berlin eine Fridays-for-Future-Demonstration über die Bühne geht. Thunbergs erste Reaktion ist ein „Wirklich?“, begleitet von lautem Lachen. Sie wiederholt: „Wirklich? Die machen das immer noch?“ Anschließend sagt sie „Schnitt“.

Geänderte Filmidee

Nach eigener Darstellung wollte Koch zunächst einen Film über Thunbergs Palästina-Aktivismus drehen. Wegen der großen Hitze im Sommer 2026 entschied er sich schließlich für einen Klima-Film. Zu sehen ist die Gesprächsrunde im Nebenraum des Lokals. Auf dem Boden liegen Kissen, auf dem Tisch eine Kufiya, und an der Wand hängt ein leerer Rahmen.

Thunbergs Aktivismus

Am 20. August 2018 trat die damals 15-jährige Thunberg in ihren ersten Schulstreik und rief damit die Bewegung Fridays for Future ins Leben. Internationale Bekanntheit erlangte sie unter anderem durch ihre Rede beim UN-Klimagipfel 2019 in New York, in der sie „How dare you?“ sagte.

In der Doku erklärt sie außerdem, sie habe sich nicht radikalisiert. Sie sei „schon immer“ gegen das gewesen, wogegen sie heute mobilisiere. Als politischer Hintergrund wird der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 angeführt.