Fast 20.000 neue Staatsbürger:innen: Wien legt um 53 Prozent zu

Österreich hat in den ersten neun Monaten 2026 fast 20.000 Menschen eingebürgert. Doch hinter dem offiziellen Anstieg von 13 Prozent verbirgt sich eine deutlich größere Veränderung und die betrifft vor allem Menschen, die bereits hier leben.

Die heute veröffentlichten Zahlen von Statistik Austria zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung: Von Jänner bis September 2026 erhielten insgesamt 19.930 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Betrachtet man allerdings ausschließlich Personen mit Wohnsitz in Österreich, beträgt der Anstieg sogar 30,2 Prozent. Der Unterschied hat einen überraschenden Hintergrund.

Warum aus 13 plötzlich 30 Prozent werden

Von den insgesamt 19.930 neu eingebürgerten Personen leben 14.171 tatsächlich in Österreich. Weitere 5.759 haben ihren Wohnsitz im Ausland. Während die Zahl der Einbürgerungen von Menschen mit österreichischem Wohnsitz um 30,2 Prozent gestiegen ist, ging jene der im Ausland lebenden Personen um 14,9 Prozent zurück.

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Damit entwickeln sich zwei Gruppen in völlig unterschiedliche Richtungen. Der Rückgang bei den Einbürgerungen im Ausland dämpft den Gesamtanstieg erheblich. Der Grund liegt vor allem in einer besonderen Bestimmung des Staatsbürgerschaftsgesetzes. Seit September 2020 können Nachkommen von Menschen, die vom nationalsozialistischen Regime verfolgt wurden, unter bestimmten Voraussetzungen die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben, ohne ihre bisherige aufgeben zu müssen.

Allein in den ersten neun Monaten 2026 wurden auf dieser Grundlage 5.731 Nachkommen von NS-Verfolgten eingebürgert. Hinzu kamen fünf unmittelbar Verfolgte. Die überwiegende Mehrheit dieser Personen lebt außerhalb Österreichs.

Diese fünf Herkunftsländer dominieren

Unter den 14.171 Eingebürgerten mit Wohnsitz in Österreich entfällt mehr als die Hälfte auf fünf bisherige Staatsangehörigkeiten. An erster Stelle steht Syrien mit 3.486 Personen. Dahinter folgen Afghanistan mit 1.522 und die Türkei mit 1.496 Einbürgerungen.

Auf Platz vier liegt der Iran mit 645 Personen. Bosnien und Herzegowina folgt mit 565 Einbürgerungen und einem Anteil von rund vier Prozent. Damit gehört Bosnien und Herzegowina weiterhin zu den fünf wichtigsten bisherigen Staatsangehörigkeiten jener Menschen, die in Österreich leben und 2026 eingebürgert wurden. Die Zahlen beziehen sich ausdrücklich auf die bisherige Staatsangehörigkeit, nicht auf den Geburtsort oder die familiäre Herkunft.

Wien legt um 53 Prozent zu, Oberösterreich verliert

Besonders auffällig sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern. In Wien erhielten von Jänner bis September insgesamt 5.037 Menschen mit Wohnsitz in der Bundeshauptstadt die österreichische Staatsbürgerschaft. Das entspricht einer Zunahme von 53,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Noch stärker fiel der relative Anstieg in Kärnten aus. Dort stiegen die Einbürgerungen um 78,2 Prozent auf 647 Personen. Auch Vorarlberg verzeichnete mit 46,2 Prozent einen deutlichen Zuwachs. Eine Ausnahme bildet Oberösterreich. Dort sank die Zahl der Einbürgerungen um 18 Prozent auf 1.399 Personen.

Warum sich die Bundesländer so unterschiedlich entwickeln, lässt sich aus den veröffentlichten Zahlen allein nicht eindeutig erklären. Dafür wären zusätzliche Informationen über die Anträge, deren Bearbeitung und die Zusammensetzung der jeweiligen Bevölkerungsgruppen erforderlich.

Mehr als 6.400 Kinder erhielten die Staatsbürgerschaft

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt betrifft das Alter der Eingebürgerten. 6.421 Personen beziehungsweise 32 Prozent waren zum Zeitpunkt der Einbürgerung noch keine 18 Jahre alt. Gleichzeitig wurden 4.389 der insgesamt neu Eingebürgerten bereits in Österreich geboren.

Das zeigt eine Besonderheit des österreichischen Staatsbürgerschaftsrechts: Wer in Österreich geboren wird, erhält nicht automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft. Entscheidend ist grundsätzlich die Abstammung von einem österreichischen Elternteil. Kinder ausländischer Eltern können deshalb in Österreich geboren werden, hier aufwachsen und trotzdem eine andere Staatsangehörigkeit besitzen.

Von besonderer Bedeutung ist auch die Einbürgerung im Familienverband. In den ersten neun Monaten wurde die Verleihung der Staatsbürgerschaft auf 4.003 Kinder und 692 Ehepartner erstreckt.

Wer hat Anspruch auf die österreichische Staatsbürgerschaft?

Insgesamt erfolgten 71 Prozent der Einbürgerungen aufgrund eines gesetzlichen Rechtsanspruchs. Besonders häufig war die Verleihung nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich und aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen. Auf diese Kategorie entfielen 7.033 Personen, ein Anstieg um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Dazu zählen bestimmte gesetzlich geregelte Voraussetzungen, etwa besondere Integrationsnachweise, die Geburt in Österreich, eine EWR-Staatsangehörigkeit oder Asylberechtigung. Ein sechsjähriger Aufenthalt allein reicht allerdings nicht aus. Je nach Rechtsgrund müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein, darunter Anforderungen an Deutschkenntnisse, Lebensunterhalt und Unbescholtenheit.

Die aktuellen Zahlen zeigen somit vor allem eines: Der Anstieg der Einbürgerungen wird zunehmend von Menschen getragen, die ihren Lebensmittelpunkt bereits in Österreich haben. Diese Entwicklung fällt wesentlich stärker aus, als die allgemeine Zahl von 13 Prozent zunächst vermuten lässt.