Syrer, Türken, Afghanen: Österreich vergibt 13.700 neue Pässe

Österreich vergab im ersten Halbjahr deutlich mehr Staatsbürgerschaften als noch vor einem Jahr – besonders stark stiegen die Zahlen in Kärnten und Wien.

Im ersten Halbjahr 2026 haben österreichweit 13.700 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten – ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Davon lebten 9.750 Personen in Österreich, 3.950 hatten ihren Wohnsitz im Ausland. Besonders deutlich stiegen die Zahlen in Wien: In der Bundeshauptstadt wurden 3.333 Personen eingebürgert, ein Plus von rund 60 Prozent.

Unter den Eingebürgerten mit Wohnsitz in Österreich hatten die meisten zuvor die Staatsangehörigkeit von Syrien, der Türkei und Afghanistan. Konkret waren es 2.319 Personen aus Syrien, 1.058 aus der Türkei und 968 aus Afghanistan. Dahinter folgten der Iran mit 433 sowie Bosnien und Herzegowina mit 407 Personen.

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Wer wird eingebürgert?

Mehr als zwei Drittel der Einbürgerungen erfolgten auf Basis eines Rechtsanspruchs. Insgesamt waren es 9.696 Personen beziehungsweise 71 Prozent. Darunter befanden sich 4.829 Personen, die nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich und aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen eingebürgert wurden – etwa aufgrund nachgewiesener Deutschkenntnisse, nachhaltiger Integration oder aufgrund einer Asylberechtigung.

Fast die Hälfte der neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger waren Frauen: 6.692 beziehungsweise 49 Prozent. Rund ein Drittel war zum Zeitpunkt der Einbürgerung noch minderjährig, nämlich 4.429 Personen. Mehr als ein Fünftel – 3.080 Personen beziehungsweise 22 Prozent – wurde in Österreich geboren.

In acht der neun Bundesländer wurden mehr Menschen eingebürgert als im ersten Halbjahr 2025. Den stärksten prozentuellen Anstieg gab es in Kärnten mit 93 Prozent, gefolgt von Wien mit 60 Prozent und Niederösterreich mit 45 Prozent. Lediglich Oberösterreich verzeichnete einen Rückgang: Dort sank die Zahl um 16 Prozent auf 1.028 Einbürgerungen.