Nach Tod seines Vaters: Messi spricht plötzlich über Karriereende

Trauer, Comeback, Niederlage – und dann Worte, die die Fußballwelt aufhorchen lassen. Lionel Messi meldet sich zu Wort.

Vergangenes Wochenende hatte Lionel Messi beim Gruppenspiel gegen Monterrey gefehlt – eine Niederlage, die Inter Miami ohne ihren Superstar hinnehmen musste. Der Grund: Messi war nach Argentinien gereist, um Abschied von seinem Vater zu nehmen. Jorge Messi, der jahrzehntelang als Agent seines Sohnes gewirkt hatte, war in der Nacht zu Samstag im Alter von 68 Jahren in einer Klinik in Rosario gestorben. Am Sonntag begleitete Lionel Messi seine Familie zur Beerdigung, bevor er am Dienstag die Rückreise nach Miami antrat.

Messis Comeback

Nur einen Tag später stand er wieder auf dem Rasen. Beim abschließenden Gruppenspiel des Leagues Cup gegen den mexikanischen Klub León wechselte Trainer Guillermo Hoyos seinen Kapitän zur Halbzeit ein – der Jubel der Zuschauer war gewaltig. Messi hatte sich trotz der schweren Tage zur Verfügung gestellt, blieb in seinem Comeback aber ohne Torerfolg.

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Auch das Ergebnis war bitter: Inter Miami unterlag mit 2:3 und schied damit überraschend aus dem Wettbewerb aus, an dem Klubs aus den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen. Der Einzug in die K.o.-Phase blieb dem amtierenden MLS-Meister verwehrt.

Messis emotionale Worte

Wenig später meldete sich der 39-Jährige in den sozialen Netzwerken zu Wort – und seine Worte klangen wie ein erster Abschied. Bei Instagram schrieb Messi: „Ich habe einfach nur Fußball gespielt, und jetzt habe ich große Zweifel, ob ich das noch lange tun werde.“

Und weiter: „Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun und wie ich weitermachen soll.“