Lepa Brena enthüllt tragischen Verlust: Ihr Vater keines natürlichen Todes gestorben

Zwei Verluste, eine Bühne, ein unerschütterliches Band – Brenas Geschichte berührt dort, wo Musik auf echtes Leben trifft.

Brena gehört zu jenen Künstlerinnen, die ihr Leben nicht hinter einer Fassade verbergen. Den Verlust ihrer Eltern hat sie öffentlich getragen – und in der Gemeinschaft ihrer Fans eine Stütze gefunden, die ihr half, weiterzumachen.

Ihr Vater starb in Tuzla an den Folgen eines Verkehrsunfalls, bei dem er von einem Bus erfasst worden war. Beigesetzt wurde er auf dem Friedhof in Brcko. Brena selbst erinnerte sich später an diesen Verlust mit klaren Worten: „Er ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Ein Bus hat ihn erfasst, und er verstarb an den Folgen der erlittenen Verletzungen.“

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Doppelter Verlust

Vier Jahre nach dem Tod ihres Vaters verlor die Sängerin auch ihre Mutter. Zwei schwere Schicksalsschläge innerhalb weniger Jahre – und dennoch fand sie einen Weg, auf der Bühne zu stehen und weiterzumachen. Den entscheidenden Anteil daran schrieb sie ihrem Publikum zu.

In einer persönlichen Ansprache an ihre Fans sagte Brena: „Ihr alle wusstet, dass ich gefallen bin und dass ich gebrochen war.“ Und weiter: „Ich glaube, es gibt kein Geheimnis in meinem Leben, das ich nicht mit euch geteilt habe – außer dass ich versuche, ein gewisses Maß an Privatsphäre zu bewahren.“ Familie und Fans, so Brena, seien es gewesen, die ihr in den dunkelsten Momenten die größte Kraft gegeben hätten.