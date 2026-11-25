Eine 18-Jährige soll an einer Wiener U-Bahnstation von ihrem Ex-Freund beinahe bewusstlos gewürgt worden sein. Jetzt steht der mittlerweile 20-Jährige wegen versuchten Mordes vor Gericht – und bestreitet den Vorwurf.

Am Mittwoch, dem 25. November 2026, muss sich ein 20-Jähriger vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine frühere Freundin bei einem Treffen an der U3-Station Kardinal-Nagl-Platz in Wien-Landstraße so heftig gewürgt zu haben, dass sie beinahe das Bewusstsein verlor. Der Vorfall ereignete sich am 1. August 2026, nur zwei Tage nach dem Ende der Beziehung. Damals war der Angeklagte 19 Jahre alt, seine Ex-Freundin 18.

Streit um Handy eskaliert

Das ehemalige Paar wollte bei dem Treffen persönliche Gegenstände zurückgeben, die Handys austauschen und offene Streitigkeiten klären. Nach Angaben des Angeklagten hatte er die Beziehung beendet, nachdem er ein Foto seiner Freundin gesehen hatte, auf dem sie lachend neben einem anderen Mann stand. Er habe dies als Vertrauensbruch empfunden. Beim Treffen an der U-Bahnstation kam es schließlich zu einer Auseinandersetzung über einen geänderten PIN-Code.

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Laut Anklage packte der junge Mann seine Ex-Freundin am Hals, drückte sie auf eine Sitzbank und legte sich mit seinem gesamten Körpergewicht auf sie. Er soll so stark zugedrückt haben, dass die junge Frau kaum noch Luft bekam, rot anlief und ihr Körper zu zucken begann. Der Anklage zufolge stand sie kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren.

Freundin greift ein

Die 18-Jährige war nicht allein zu dem Treffen gekommen. Eine Freundin hatte sie begleitet und hielt sich zunächst im Hintergrund. Als sie den mutmaßlichen Angriff bemerkte, schritt sie ein und zog den Angeklagten von der jungen Frau weg.

Nach der Auseinandersetzung entfernte sich der 20-Jährige Richtung U-Bahn. Seine frühere Freundin folgte ihm und wollte ihm eine Ohrfeige geben. Daraufhin soll er sie an den Haaren gepackt, zu Boden gerissen und über den Asphalt gezogen haben.

Angeklagter bestreitet Würgen

Vor Gericht bestritt der 20-Jährige, seine frühere Freundin gewürgt zu haben. Er räumte ein, sie am Hals gehalten zu haben, behauptete jedoch, dass sie weiterhin schreien und sich bewegen konnte. Die 18-Jährige schilderte dagegen bei ihrer Zeugenaussage, dass sie während des Angriffs keine Luft bekommen habe und versucht habe, sich zu befreien.

Eine wichtige Rolle spielen Videoaufnahmen des Vorfalls und die Aufzeichnung eines späteren Telefongesprächs.

Dabei wurde der Angeklagte mit dem Vorwurf konfrontiert, seine Ex-Freundin beinahe getötet zu haben. Nach einer längeren Pause antwortete er laut dem Gerichtsbericht mit „Ja“. Welche Bedeutung diese Aussage für die Schuldfrage hat, muss das Gericht beurteilen.

Bis zu 20 Jahre Haft möglich

Anfangs wurde lediglich wegen Körperverletzung ermittelt. Nach der Auswertung der Aufnahmen und den Aussagen der jungen Frau erhob die Staatsanwaltschaft jedoch Anklage wegen versuchten Mordes. Der Beschuldigte wurde daraufhin in Untersuchungshaft genommen.

Auch ein gerichtsmedizinisches Gutachten soll zur Klärung beitragen. Der Gerichtsmediziner Christian Reiter soll seine Einschätzung im Verfahren noch präsentieren. Bei einer Verurteilung wegen versuchten Mordes drohen dem 20-Jährigen bis zu 20 Jahre Freiheitsstrafe. Für ihn gelten besondere Strafbestimmungen für junge Erwachsene.

Ob der Angeklagte tatsächlich mit Tötungsvorsatz gehandelt hat, ist Gegenstand des laufenden Verfahrens. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.