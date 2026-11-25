Sint-Truiden greift tief in die Tasche und verschenkt Tickets. In Split wartet ein Stadion, das für Erwachsene eigentlich tabu ist.

Sint-Truiden lässt seine Fans trotz der UEFA-Strafe gegen Hajduk nicht im Stich. Der belgische Klub hat VIP-Karten um 15.600 Euro gekauft und gibt sie kostenlos an reisewillige Anhänger weiter. Das Spiel der vierten Runde der Conference League wird am Donnerstag um 21 Uhr im Poljud angepfiffen.

Stornierte Reisen

Zahlreiche Anhänger hatten schon zu Saisonbeginn Flüge nach Split gebucht. Als die UEFA Hajduk zu einem Spiel vor leeren Rängen verdonnerte, stornierten viele ihre Reise. Andere warteten ab, wie sich die Lage entwickeln würde. Am 21. Oktober 2026 teilte Hajduk Split mit, dass die UEFA den Klub nach dem durch Pyrotechnik verursachten Spielabbruch beim Spiel gegen Ajax mit einer Stadionsperre für das nächste Heimspiel in der Conference League und einer Geldstrafe von 80.000 Euro belegt hatte; wegen unpassierbarer Treppen auf den Tribünen kamen weitere 16.000 Euro hinzu.

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Später stellte sich heraus, dass trotzdem rund 8.000 Kinder unter 14 Jahren zuschauen dürfen. Sint-Truiden zeigte sich darüber äußerst verärgert und empfand die Situation gegenüber den eigenen Fans als ungerecht.

VIP-Tickets

Zusätzlich zu den 55 Karten für Klubmitarbeiter und deren Familienmitglieder orderte der Verein die übrigen 195 VIP-Tickets, die nach den UEFA-Regeln verfügbar sein mussten. Pro Karte waren 80 Euro fällig.

Markenverantwortlicher Bert Stas sagte gegenüber Het Belang van Limburg, der Aufruf habe großen Anklang gefunden. Nach der Bereinigung um Doppelanmeldungen sei die Anreise von 180 Fans bestätigt gewesen. Im Klub rechne man damit, dass auch die restlichen 15 Karten rasch vergeben seien.

Einige Anhänger buchten nach der Entscheidung über die Gratiskarten umgehend neue Flüge nach Split.