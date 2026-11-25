Zum Staatsfeiertag melden sich gleich zwei hochrangige Stimmen aus Washington. Ihre Botschaft an Sarajevo reicht über Glückwünsche hinaus.

Im Namen der USA hat Rubio den Menschen in Bosnien und Herzegowina zum Tag der Staatlichkeit am 25. November gratuliert. Der Feiertag sei eine wichtige Gelegenheit, über Frieden und Stabilität nachzudenken, erklärte Rubio. Diese Prinzipien machten eine wohlhabendere Zukunft für alle erst möglich.

Starke Beziehungen

Washington schätze die starken Beziehungen zu Bosnien und Herzegowina und bleibe der Souveränität und territorialen Integrität des Landes fest verpflichtet, betonte Rubio.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Mit Blick auf die Allgemeinen Wahlen im Oktober sagte er, die USA freuten sich darauf, gemeinsam mit den neu gewählten Führungspersonen an der Weiterentwicklung gemeinsamer Prioritäten zu arbeiten.

Trumps Gratulation

US-Präsident Donald Trump hatte sich bereits am Vortag mit einer Gratulation an Denis Becirovic gewandt.

Auch Trump brachte seine Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit den neuen Führungspersonen zum Ausdruck.