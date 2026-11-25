Künstliche Christbäume gibt es bereits für knapp 20 Euro, andere Modelle kosten mehr als 300 Euro. Ein aktueller Preisvergleich der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt, wie weit die Angebote auseinanderliegen.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) hat bei 13 Händlern die Preise für künstliche Weihnachtsbäume untersucht. Verglichen wurden klassische grüne Modelle in drei Größenklassen: 120, 180 und 210 Zentimeter. Die Unterschiede sind erheblich – selbst bei Bäumen mit derselben Höhe.

Kunstbäume schon ab 19,99 Euro

Bei den 120 Zentimeter hohen Kunstbäumen lag das günstigste Angebot bei 19,99 Euro bei OBI. Das teuerste Modell dieser Größe kostete 89,99 Euro. Auch in der Größenklasse mit 180 Zentimetern gab es ein besonders günstiges Angebot. Bei Hornbach war ein entsprechender Kunstbaum ebenfalls um 19,99 Euro erhältlich.

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Noch größer ist die Preisspanne bei den 210 Zentimeter hohen Modellen. Hier reichten die Angebote von 29,95 Euro bei Action bis 329,90 Euro. Das entspricht einem Unterschied von knapp 300 Euro. Der teuerste Baum kostete damit rund elfmal so viel wie das günstigste Modell derselben Größenklasse. Bei allen untersuchten Kunstbäumen war ein passender Christbaumständer bereits im Preis enthalten.

Warum manche Kunstbäume so teuer sind

Der Preis hängt nicht nur von der Größe ab. Entscheidend sind auch die Anzahl und Dichte der Zweige, das verwendete Material und die Verarbeitung. Günstigere Modelle bestehen häufig aus einfach geschnittenen Kunststoffstreifen. Teurere Kunstbäume verfügen teilweise über detailgetreu geformte Nadeln, die echten Tannenzweigen besonders ähnlich sehen.

Wer auf ein möglichst natürliches Aussehen Wert legt, muss daher meist tiefer in die Tasche greifen. Wer bei der Optik Abstriche machen kann, findet dagegen bereits sehr günstige Modelle. Die AK empfiehlt deshalb, vor dem Kauf nicht nur die Preise, sondern auch die Qualität und das Erscheinungsbild zu vergleichen.

Einmal kaufen, jahrelang verwenden

Ein wesentlicher Vorteil künstlicher Christbäume ist ihre Wiederverwendbarkeit. Sie stechen nicht wie echte Nadeln, verlieren keine natürlichen Nadeln und benötigen kein Wasser. Nach Weihnachten können sie wieder eingelagert und im folgenden Jahr erneut aufgestellt werden. Viele Modelle verfügen über ein praktisches Klapp- oder Stecksystem.

Auch finanziell kann sich die mehrjährige Verwendung auszahlen. Wer beispielsweise einen Kunstbaum um 100 Euro kauft und ihn zehn Jahre verwendet, bezahlt rechnerisch zehn Euro pro Weihnachtsfest. Allerdings hängt diese Rechnung davon ab, wie lange der Baum tatsächlich hält. Eine stabile Verarbeitung kann deshalb wichtiger sein als ein besonders niedriger Anschaffungspreis. Was künstlichen Weihnachtsbäumen fehlt, ist der natürliche Nadelduft, der für viele Menschen zur Weihnachtszeit dazugehört.

Entsorgung kann zum Problem werden

Künstliche Christbäume haben auch Nachteile. Sie bestehen überwiegend aus Kunststoff, häufig in Kombination mit Metallteilen. Diese Materialien lassen sich nach dem Ende ihrer Lebensdauer nur schwer trennen und recyceln. Werden Kunststoffteile unsachgemäß entsorgt und gelangen in die Umwelt, können sie langfristig zur Entstehung von Mikroplastik beitragen.

Ein Kunstbaum ist deshalb nicht automatisch umweltfreundlicher als ein echter Christbaum. Entscheidend sind unter anderem seine Nutzungsdauer, die Herstellung und die Transportwege. Der AK-Preisvergleich zeigt vor allem eines: Bei künstlichen Christbäumen gibt es enorme Preisunterschiede. Wer ein Modell für viele Jahre sucht, sollte deshalb nicht nur auf den Preis, sondern auch auf Qualität, Verarbeitung und Haltbarkeit achten.