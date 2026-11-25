Österreich gehört beim Alkohol- und Tabakkonsum zu Europas Spitzenreitern. Ein neuer OECD-Bericht zeigt auffällige Unterschiede zum EU-Durchschnitt – und nennt auch einen Bereich, in dem Österreich besonders gut abschneidet.

Der am Mittwoch, dem 25. November 2026, veröffentlichte OECD-Gesundheitsbericht „Health at a Glance: Europe 2026“ zeichnet ein gemischtes Bild des österreichischen Gesundheitswesens. Das Land liegt bei mehreren gesundheitlichen Risikofaktoren deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Besonders auffällig ist die Suizidrate. Im Jahr 2023 gehörte Österreich innerhalb der EU zu den Ländern mit den höchsten Werten. Nur Litauen, Slowenien und Ungarn lagen darüber, während Estland und Lettland vergleichbar hohe Raten aufwiesen.

Positiv hebt die OECD das österreichische Suizidpräventionsprogramm SUPRA hervor. Es setzt unter anderem auf Unterstützung gefährdeter Menschen, Prävention und besseren Zugang zu Hilfsangeboten.

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Österreich trinkt und raucht überdurchschnittlich viel

Mit mehr als elf Litern reinem Alkohol pro Person ab 15 Jahren gehört Österreich beim jährlichen Alkoholkonsum zu den drei Spitzenreitern innerhalb der EU. Lediglich Portugal und Lettland liegen davor. Der EU-Durchschnitt betrug 2024 rund 9,4 Liter. Im Vergleich zu 2014 ist der Alkoholkonsum europaweit zwar zurückgegangen, Österreich liegt aber weiterhin deutlich darüber.

Auch beim Rauchen schneidet Österreich schlechter ab als der europäische Durchschnitt. Hierzulande rauchen rund 20 Prozent der Menschen ab 15 Jahren täglich Tabak, während es EU-weit etwa 17 Prozent sind.

Besonders auffällige Zahlen bei Jugendlichen

Noch deutlicher werden die Unterschiede bei den 15- bis 16-Jährigen. Laut den im OECD-Bericht ausgewerteten Daten für 2024 haben 60 Prozent der österreichischen Jugendlichen dieser Altersgruppe innerhalb der vergangenen 30 Tage Alkohol konsumiert. Der europäische Durchschnitt liegt bei 44 Prozent. Besonders bedenklich ist das Rauschtrinken: Mehr als 45 Prozent der Jugendlichen in Österreich berichteten, innerhalb eines Monats bei mindestens einer Gelegenheit fünf oder mehr alkoholische Getränke konsumiert zu haben. EU-weit waren es durchschnittlich 32 Prozent.

Auch bei Zigaretten und E-Zigaretten liegt Österreich über dem Durchschnitt. 22 Prozent der 15- bis 16-Jährigen rauchten innerhalb der vergangenen 30 Tage mindestens eine herkömmliche Zigarette. Bei E-Zigaretten lag der Anteil bei 28 Prozent. Die entsprechenden EU-Vergleichswerte betragen 18 beziehungsweise 23 Prozent.

Bei Antibiotika besonders zurückhaltend

Ein deutlich positiveres Ergebnis zeigt der Antibiotikaverbrauch. Österreich gehört zu den EU-Ländern, in denen gemessen an der Einwohnerzahl besonders wenige Antibiotika eingesetzt werden. Nur in den Niederlanden liegt der Verbrauch noch niedriger.

Bemerkenswert ist auch der Fortschritt bei den europäischen Gesundheitszielen: Österreich und Finnland sind bislang die einzigen EU-Staaten, die ihre jeweiligen nationalen Verbrauchsziele für 2030 bereits erreicht haben. Die OECD betont, dass ein verantwortungsvoller Antibiotikaeinsatz entscheidend ist, um die Entstehung resistenter Bakterien einzudämmen. Antibiotika müssen dennoch weiterhin eingesetzt werden, wenn sie medizinisch notwendig sind.

Viele Operationen und Untersuchungen

Mit einer Lebenserwartung von 82,1 Jahren liegt Österreich über dem EU-Durchschnitt von 81,5 Jahren. Die Angaben beziehen sich auf 2024. Gleichzeitig gehört Österreich zu den Ländern mit besonders vielen medizinischen Eingriffen gemessen an der Bevölkerungszahl.

Beim Einsatz künstlicher Hüftgelenke liegt Österreich EU-weit auf Rang zwei, bei Kniegelenken auf Platz vier. Bei Operationen des Grauen Stars belegt das Land den dritten Platz. Auch bei bildgebenden Untersuchungen fällt Österreich auf. CT- und MRT-Untersuchungen werden hierzulande besonders häufig durchgeführt.

Die OECD weist darauf hin, dass medizinisch unnötige Untersuchungen ein Problem für Gesundheitssysteme darstellen können. Hohe Untersuchungs- oder Operationszahlen allein beweisen allerdings nicht, dass Patienten unnötig behandelt werden. Unterschiede in der Altersstruktur, beim Versorgungsangebot und beim medizinischen Bedarf spielen ebenfalls eine Rolle. Der neue Gesundheitsvergleich zeigt damit ein widersprüchliches Bild: Österreich erzielt bei einzelnen Gesundheitskennzahlen gute Ergebnisse, während insbesondere der Alkohol- und Nikotinkonsum weiterhin große Herausforderungen darstellen.