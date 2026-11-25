In Norddalmatien bietet eine kroatische Gemeinde zwei Grundstücke zum Verkauf an. Die kleinere Fläche ist schon für unter 20.000 Euro ausgeschrieben – doch wer dort ein Haus bauen möchte, muss aufpassen.

Die Gemeinde Tisno in der kroatischen Region Norddalmatien verkauft zwei Grundstücke mit insgesamt 353 Quadratmetern. Der rechnerische Gesamtstartpreis beträgt 59.346,36 Euro. Allerdings werden die Flächen einzeln angeboten und liegen nicht direkt nebeneinander.

Die öffentliche Ausschreibung ist auf der Gemeindewebsite für den Zeitraum vom 20. November bis 1. Dezember 2026 ausgewiesen. Beide Grundstücke befinden sich in der Stjepana-Radića-Straße. Der Ausgangspreis beträgt jeweils 168,12 Euro pro Quadratmeter.

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Zwei Grundstücke, zwei Preise

Die größere Parzelle trägt die Katasternummer 1255/587 und umfasst 235 Quadratmeter. Sie befindet sich gegenüber der Hausnummer 57. Der Startpreis liegt bei 39.508,20 Euro. Das kleinere Grundstück mit der Nummer 1255/588 misst 118 Quadratmeter und liegt gegenüber Hausnummer 45. Hier beginnt das Bieterverfahren bereits bei 19.838,16 Euro.

Beide Flächen liegen laut Raumordnungsplan innerhalb des bereits bebauten Siedlungsgebiets in der Zone M1. Diese ist für eine gemischte Nutzung mit Schwerpunkt Wohnen vorgesehen. Allerdings bedeutet die Einstufung als Bauland nicht automatisch, dass auf jedem Grundstück ein eigenständiges Wohnhaus errichtet werden darf.

Kann man dort ein Haus bauen?

Das ist die entscheidende Frage für mögliche Käufer. Die beiden Grundstücke sind vergleichsweise klein. Ob eine eigenständige Bebauung möglich ist, hängt von den geltenden Mindestflächen, der zulässigen Bauweise und weiteren Anforderungen des örtlichen Raumordnungsplans ab. Auch der Grundstückszuschnitt, die Zufahrt, die vorgeschriebenen Abstände zu Nachbargrundstücken und die Erschließung spielen eine Rolle.

Besonders interessant könnten die Flächen deshalb für Eigentümer angrenzender Grundstücke sein. Sie könnten damit unter Umständen ihre bestehende Liegenschaft erweitern, zusätzlichen Platz schaffen oder baurechtliche Voraussetzungen verbessern. Ob solche Vorhaben tatsächlich zulässig sind, muss jedoch im Einzelfall mit der zuständigen Behörde geklärt werden. Eine automatische Baugenehmigung ist mit dem Erwerb nicht verbunden.

So läuft die Ausschreibung ab

Die Gemeinde verkauft die beiden Parzellen über ein öffentliches Bieterverfahren. Interessenten müssen schriftliche Angebote in verschlossenen Umschlägen einreichen. Grundsätzlich hat jener Bieter die besten Chancen, der den höchsten Preis pro Quadratmeter anbietet und sämtliche Ausschreibungsbedingungen erfüllt. Die endgültige Verkaufsentscheidung trifft der Gemeinderat von Tisno.

Wer teilnehmen möchte, muss eine Sicherheitsleistung in Höhe von zehn Prozent des jeweiligen Startpreises hinterlegen. Bei der größeren Parzelle entspricht das rund 3.951 Euro, bei der kleineren rund 1.984 Euro. Nach den veröffentlichten Ausschreibungsdetails muss der ausgewählte Käufer den Vertrag innerhalb von drei Tagen nach Aufforderung durch die Gemeinde unterzeichnen. Die restliche Kaufsumme ist spätestens 30 Tage nach Vertragsabschluss zu bezahlen. Die Gemeinde behält sich außerdem vor, die Ausschreibung aufzuheben.

Weitere Kosten für Käufer

Neben dem Kaufpreis müssen Interessenten zusätzliche Ausgaben berücksichtigen. Dazu gehören laut den Ausschreibungsinformationen auch Kosten für die Grundstücksbewertung und die Veröffentlichung des Verkaufsverfahrens. Hinzu kommen mögliche Kosten für Notar, Grundbucheintragung und weitere erforderliche Unterlagen. Beim Immobilienerwerb in Kroatien fällt grundsätzlich eine Grunderwerbsteuer von drei Prozent der steuerlich maßgeblichen Bemessungsgrundlage an, sofern der Erwerb nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Steuerpflichtig ist der Käufer.

Wer sich für eines der Grundstücke interessiert, sollte vor Abgabe eines Angebots unbedingt den aktuellen Flächenwidmungsplan und die Grundbuchdaten prüfen sowie eine verbindliche Bauauskunft einholen. Die offiziellen Ausschreibungsunterlagen sind auf der Website der Gemeinde Tisno veröffentlicht. Dort müssen Interessenten auch die genauen Einreichungs- und Zahlungsbedingungen überprüfen.

Entscheidend bleibt: Ein vergleichsweise günstiger Grundstückspreis ist noch keine Garantie dafür, dass sich dort ein Ferienhaus oder ein anderes Gebäude errichten lässt.