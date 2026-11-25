Das Pickerl bekommt einen neuen Takt. Ab 2027 gilt für Autofahrer ein anderes Schema, und eine vertraute Gnadenfrist verschwindet.

Ab 19. Mai 2027 gelten in Österreich längere Pickerl-Intervalle. Die bereits beschlossene 42. Novelle des Kraftfahrgesetzes betrifft nicht nur Neuwagen, sondern auch zahlreiche bereits zugelassene Fahrzeuge. Neben Pkw profitieren unter anderem Motorräder, Mopeds, Quads und Anhänger bis 3,5 Tonnen von der Neuregelung.

Die erste Begutachtung wird künftig erst vier Jahre nach der Erstzulassung fällig. Weitere Überprüfungen folgen im sechsten, achten und zehnten Jahr. Anschließend muss das Fahrzeug wieder jährlich zur Kontrolle. Das neue Schema lautet damit 4-2-2-2-1.

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Neue Fristen

Bisher konnte ein Pkw einen Monat vor dem Stichtag und bis zu vier Monate danach überprüft werden. Künftig ist die Begutachtung bis zu vier Monate vor dem gelochten Monat möglich. Die bisherige Überziehungsfrist fällt grundsätzlich weg.

Für 2027 gelten allerdings Übergangsregeln. Liegt der Pickerl-Stichtag zwischen Februar und Juli, dürfen Autofahrer im Jahr 2027 noch die bisherige Frist von einem Monat davor und vier Monaten danach nutzen. Für Stichtage von August bis Oktober verlängert sich die Begutachtungsfrist 2027 bis Ende November. Danach gibt es keine allgemeine viermonatige Überziehungsfrist mehr.

Wer außerhalb der zulässigen Fristen ohne gültiges Pickerl unterwegs ist, riskiert eine Verwaltungsstrafe. Laut ÖAMTC sind theoretisch bis zu 10.000 Euro möglich. Bei einem Unfall können zusätzliche rechtliche und finanzielle Folgen entstehen, insbesondere wenn ein technischer Mangel beteiligt war, der bei einer rechtzeitigen Begutachtung erkannt worden wäre. Der Versicherungsschutz erlischt jedoch nicht automatisch allein wegen eines abgelaufenen Pickerls.

Austauschplakette

Wer durch die Neuregelung eine längere Gültigkeit erhält, muss dafür nicht erneut zur technischen Begutachtung. Allerdings ist eine Austauschplakette mit dem neuen Fälligkeitsdatum notwendig, wenn der verlängerte Zeitraum genutzt werden soll. Bis zum Austausch gilt weiterhin die Frist auf der bisherigen Plakette. Auch in Österreich darf man nach deren Ablauf und dem Ende einer etwaigen Übergangsfrist nicht einfach weiterfahren.

Ein Beispiel des ÖAMTC zeigt den Vorteil: Ein 2021 zugelassener Pkw, der 2024 und 2026 überprüft wurde, müsste nach bisheriger Rechtslage 2027 erneut zum Pickerl. Mit der neuen Regelung lässt sich dieser Termin durch eine Austauschplakette auf 2028 verschieben. Die neue Plakette ist ab dem 19. Mai 2027 bei berechtigten Prüf- und Zulassungsstellen erhältlich. Voraussetzung ist unter anderem, dass das letzte gespeicherte Gutachten keinen schweren Mangel oder Mangel mit Gefahr im Verzug ausweist.

Besonders vor Fahrten ins Ausland sollte das Datum auf der Windschutzscheibe stimmen. Der ÖAMTC berichtet immer wieder von Schwierigkeiten mit österreichischen Überziehungsfristen, unter anderem in Kroatien, Slowenien, Ungarn und Italien. Die Kosten sind gesetzlich begrenzt: Zusätzlich zum derzeitigen Plakettenpreis von 2,30 Euro dürfen berechtigte Ausgabestellen höchstens zehn Euro Aufwandersatz verlangen. Insgesamt sind das maximal 12,30 Euro.

Weniger Kontrollen, aber nicht weniger Wartung

Die längeren Intervalle sollen Zeit und Kosten sparen. Gleichzeitig warnt der ÖAMTC, dass insbesondere bei Vielfahrern Verschleiß an Bremsen, Fahrwerk und anderen sicherheitsrelevanten Bauteilen länger unentdeckt bleiben könnte. Wichtig bleibt daher: Die neuen Pickerl-Fristen ändern nichts an der Verantwortung der Fahrzeughalter für den technischen Zustand ihres Autos. Regelmäßige Wartung und notwendige Reparaturen bleiben weiterhin erforderlich.